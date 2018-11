Manovra | Lega | 1 000 euro per rottamazione vecchie auto

Manovra - Lega : 1000 euro per rottamare la vecchia auto : Un incentivo di 1000 euro, 500 finanziati dallo Stato e 500 dai venditori, per rottamare le vecchie auto a benzina da euro 0 a euro 3 (anche se dotate di impianti a metano o Gpl).Lo prevede un emendamento alla Manovra della Lega, a prima firma Saltamartini. L'incentivo, nella proposta leghista, vale per le auto nuove «acquistate e immatricolate a partire dall'1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020».

Manovra - emendamento M5s-Lega : una tassa sulle bevande zuccherate : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede un emendamento M5s-Lega alla Manovra, approvato in ...

Manovra - oltre 3.500 emendamenti. Torna il bonus bebè - da M5s-Lega tassa sulla Coca Cola : Torna il bonus bebè insieme a un pacchetto di interventi a favore della famiglia. E' la proposta presentata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana come emendamento del governo alla legge di ...

Manovra - tassa sulla Coca-Cola e sostegno al jazz/ M5s e Lega - proposte di modifica in discussione alla Camera - IlSussidiario.net : Manovra, tassa sulla Coca-Cola e sostegno al jazz. M5s e Lega, proposte di modifica in discussione alla Camera. Ultime notizie

Manovra - Lega e M5S vogliono una tassa sulla Coca-Cola e sulle bevande zuccherate : Tra le proposte di modifica alla Manovra è stato dato il via libera in commissione Finanza all'emendamento sulla tassazione delle bevande zuccherate, con l'intenzione di coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100 mila euro. C'è anche l'idea di estendere a tutte le scuole elementari il tempo pieno e un fondo a sostegno della musica jazz. È stato invece ritirato l'emendamento sulla web-tax.Continua a leggere

Manovra - dalla tassa sulla Coca-cola ai 2 - 2 milioni di euro per il Jazz : le proposte di modifica presentate da Lega e M5s : dalla tassa sulla Coca-cola al tempo pieno nelle scuole elementari, passando per la musica Jazz. Sono solo alcune delle proposte di modifica del testo della Manovra ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti presentati dalla maggioranza Lega-M5s spiccano infatti alcune iniziative curiose. Come lo stanziamento di 2,2 milioni di euro in tre anni per sostenere la musica Jazz, proposto dal Movimento 5 Stelle e già ...

Manovra - nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Lega : subito 'quota 100'. Di Maio : avanti su pensioni e reddito : Oltre a ciò si è vociferato con insistenza alla vigilia della possibilità di prevedere, già in Manovra, tagli automatici di spesa qualora le stime di crescita e l'andamento dell'economia non ...