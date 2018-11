Manovra | Di Maio annuncia il tempo pieno in tutte le elementari | “Così smantelliamo la

Manovra - Salvini e Di Maio hanno tre modi per ‘uscire’ dallo spread : Con lo spread a quota 400 (molti “player” esteri sono convinti che ci si arrivi entro dicembre) scatterà l’allarme rosso degli investitori internazionali sul debito italiano. Facendo uno sforzo per non rimanere ancorati agli abituali schemi politici destra/sinistra e neppure governo/opposizione, nelle ore in cui la Gran Bretagna sembra aver trovato l’accordo con la Commissione europea su una Brexit ordinata, il governo ...

Tria all'Ue : "Manovra diversa dal passato ma solida e credibile". Di Maio : "Andiamo avanti" : Il titolare dell'Economia manda un messaggio all'Ue: "L'Europa non ci sembra consapevole della situazione e appare incapace di fare una politica di contrasto al rallentamento europeo. E' preoccupante ...

Manovra - Luigi Di Maio : “Austria e Olanda ci chiedono lacrime e sangue” : Luigi di Maio ha risposto agli attacchi di Austria e Olanda, che si sono dette pronte a votare la procedura d'infrazione contro l'Italia: "Mi dispiace in particolare che l'Austria si stia comportando così. Oggi il governo austriaco dovrebbe rappresentare quella generazione di nuove forze politiche di governo che volevano cambiare l'Europa ma in realtà stanno andando nella stessa direzione del passato: chiedere all'Italia di continuare a ...

Pensioni e Manovra - Salvini e Di Maio attaccano Ue : 'Non ci piegheremo' : Chiarissime le ultime prese di posizione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nei confronti dell'Unione Europea: non ci piegheremo ai commissariamenti, è il momento di stare vicino al popolo italiano, il loro interesse viene prima di tutto. Le affermazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'attuale Governo giallo-verde. Pensioni, Di Maio ribadisce: 'Quota 100 non è in ...

Manovra - Di Maio : «Quota 100 da febbraio - reddito a marzo» : Non più contenute nella Manovra, ma «da definire con legge collegata». Questa la novità sul reddito di cittadinanza e i pensionamenti anticipati con «Quota 100»...

Di Maio : dopo Manovra decreto per reddito cittadinanza e quota 100 : Roma, 14 nov., askanews, - 'Da ministro del lavoro la norma su 'quota 100' e reddito di cittadinanza ce l'ho già pronta: sarà in un decreto legge subito dopo la legge di bilancio. Non c'è slittamento, ...

Manovra - Di Maio : “Serve al Paese per ripartire - non cambiamo”. Salvini : “A Ue non piace? Tiriamo dritto” : “La Manovra non cambia, né nei saldi né nella previsione della crescita”. Ci tiene a ribadirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti al termine del vertice di governo e del successivo Cdm. All’ordine del giorno la lettera di risposta alla Commissione europea sulla legge di Bilancio. “Abbiamo detto – ha proseguito Di Maio – che il nostro obiettivo è mantenere il 2,4 per cento ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Manovra/ La mossa di Tria per accontentare Ue - Salvini e Di Maio - IlSussidiario.net : possibile far costare meno il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, trovando spazio per un taglio delle tasse

Manovra - nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Lega : subito 'quota 100'. Di Maio : avanti su pensioni e reddito : Oltre a ciò si è vociferato con insistenza alla vigilia della possibilità di prevedere, già in Manovra, tagli automatici di spesa qualora le stime di crescita e l'andamento dell'economia non ...

Manovra - nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Lega : subito “quota 100”. Di Maio : avanti su pensioni e reddito : Finito il Consiglio dei ministri sulla lettera da inviare alla Ue: saldi e crescita restano invariati. Secondo fonti della Lega nella risposta a Bruxelles vengono proposte clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4 per cento. Confermati «impianto e azione politica»...

Di Maio e Salvini ai ferri corti - ma sulla Manovra uniti contro la Ue : Litigano sulla Tav e sulle grandi opere, sul decreto sicurezza, sul fisco, sull’immigrazione, sulla prescrizione, sul conflitto d’interessi. Ma su un fronte oggi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembrano marciare compatti: la linea dura contro l’Europa sulla manovra, che non intendono ritoccare sulle cifre più indigeste a Bruxelles, il 2,4% deficit-Pil e la crescita all’1,5% nel 2019...

Manovra - il giallo sul vertice Conte vede Salvini e Di Maio (ma in due incontri separati) : Il premier Giuseppe Conte ha visto separatamente il ministro dell’Interno e quello del Lavoro. Assente Tria

Manovra - Di Maio : limiti Ue "da suicidio" : 12.17 "Noi stiamo cercando di invertire la rotta il prima possibile. Condivido pienamente quello che ha detto il ministro Tria: l'unico modo per rispettare i parametri europei è fare una Manovra suicida che poi porta alla recessione". Lo dice il vicepremier Di Maio a Montetecitorio. Intanto da Palazzo Chigi la smentita su un vertice di governo dedicato alla Manovra in vista della risposta da dare entro domani ai rilievi della Commissione Ue.