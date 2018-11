Manovra | Boccia | dubbi scelga industria

Manovra - Salvini : se Ue pensa a sanzioni non ha capito. Boccia : senza crescita è insostenibile : Noi faremo il contrario », ha garantito il leader del Carroccio intervistato di buon mattino a 'Radio anch'io', Radio 1 Rai, riferendosi proprio alla lettera con cui il ministro dell'Economia ...

Pensioni più basse - imprese tartassate. Raffica di bocciature per la Manovra : ... con impatti sul loro ruolo di sostegno all'economia, a famiglie e imprese". E ancora: "indebolire le banche" significa "indebolire i principali acquirenti di titoli di Stato" perché le banche "...

Manovra - crepe nel governo Anche i vescovi la bocciano : Il ministro dell'Economia avrebbe suggerito almeno un piccolo gesto di apertura verso Bruxelles, riducendo la stima nel 2019 dall'1,5% contemplato nella nota di aggiornamento al Def, all'1,2 o 1,3%. ...

L'esame dei tecnici boccia la Manovra "Pensioni - con quota 100 si perde il 30%" : L'allarme arriva nel corso delle audizioni parlamentari, mentre al ministero dell'Economia Giovanni Tria è al lavoro per preparare la risposta all'Unione europea, attesa entro stasera, che chiede di ...

Manovra - nuova bocciatura per reddito di cittadinanza e pensioni : Istat, ufficio parlamentare di Bilancio e Corte dei Conti smontano la Manovra 2019: i conti del Governo non tornano. Sono...

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Insufficiente - stime troppo ambiziose”. E su reddito cittadinanza : “No derive assistenzialistiche” : “Il governo Conte stima la crescita per il 2019 all’1,5% come effetto della Manovra, ma riteniamo questa stima troppo ambiziosa. Con il rischio di rendere non sostenibili gli obiettivi del contratto”. Così, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Il giudizio di Boccia sulla Manovra è negativo: “Raggiungere il livello di crescita ...

Manovra : Corte conti - Istat e Ufficio Bilancio lanciano l'allarme. Boccia : insufficiente per la crescita : nota sull'andamento dell'economia 05 ottobre 2018 Pil, Istat: fase discendente, prosegue crescita contenuta Nel terzo trimestre l'economia ha registrato una «battuta d'arresto, dopo 14 trimestri di ...

Manovra : oggi Tria e Conte incontrano presidente Eurogruppo Centeno. Ieri la bocciatura Ue : La Commissione Europea ha criticato le previsioni di crescita del governo gialloverde. Risponde il ministro dell'Economia: non hanno analizzato bene i piani della maggioranza. oggi le audizioni alla Camera di Tria, Banca d'Italia, Cnel, Cgil, Cisl, Uil, Ania e Svimez -

Manovra - l'Ue boccia il governo : deficit al 2 - 9% : Dal Pil al deficit, dal saldo strutturale alla disoccupazione, le nuove previsioni economiche della Commissione Ue dipingono un quadro dell'economia italiana molto diverso da quello del governo, e ...

'Manovra debole - così la spesa non assicura la crescita' : da Assisi Boccia attacca il Governo : L'economia di mercato è sempre rivoluzionaria, ed è dalle rivoluzioni che deriva la ragionevole speranza di un futuro migliore. La stasi non significa certezza. Al contrario, la stasi aumenta l'...

Manovra - Boccia : su crescita ancora segnali di grande debolezza : A volte lo dimentichiamo e lo dimentica anche la politica». Il presidente di Confindustria ha evidenziato che «Eicma diventa lo specchio del Paese», visto che l'Italia «è un grande Paese esportatore, ...

In Manovra salta blocco aumenti su tasse locali - "inevitabilmente saliranno". La denuncia di Boccia (Pd) : Il Governo non rinnova il blocco degli aumenti delle imposte locali, dalle addizionali all'Imu sulle seconde case, 'congelate' dal 2016 e così dal 2019 ci saranno "inevitabilmente più tasse locali".Lo denuncia l'ex presidente della commissione Bilancio Francesco Boccia (Pd). "Come accade spesso nel bilancio dello Stato - aggiunge - il diavolo è sempre nei dettagli e basta approfondire il quadro degli investimenti pubblici ...

Manovra - Boccia : superare divergenze - lavorare per la crescita : Lo ha detto il presidente di Confindustria , Vincenzo Boccia, intervenendo ad un convegno sull'economia circolare. «Dobbiamo lavorare in una unica direzione al di là di quelli che sono i punti di ...

Manovra - Boccia al governo : lavoriamo insieme per crescita : E' l'appello al governo del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lanciato in occasione di un convegno sull'economia circolare. 'Ultimamente non andiamo molto d'accordo con il governo ma l'...