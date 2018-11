Manchester United | Rooney duro con Mourinho | Con lui momenti imbarazzanti

Inter - il Manchester United tenta Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori talenti in casa Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato l'estate scorsa dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore si è affermato come uno dei migliori centrali del campionato italiano. Anche quest'anno lo slovacco si sta confermando su quei livelli e, anzi, anche in Europa sta dimostrando il proprio valore, ...

In UK : Inter - Manchester United in pressing per Skriniar : Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Manchester United avrà bisogno di alzare notevolmente l’offerta all’Inter per riuscire a convincere il club nerazzurro a cedere il difensore slovacco Milan Skriniar. Già questa estate la società meneghina ha detto no a una proposta da 60 milioni di euro. I Red Devils infatti da agosto hanno messo nel […] L'articolo In UK: Inter, Manchester United in pressing per Skriniar ...

Manchester United - ricavi in calo a 150 milioni di euro nel primo trimestre : calo del 6% nei ricavi per il Manchester United nel primo trimestre della stagione 2018/19: fatturato a 150 milioni. L'articolo Manchester United, ricavi in calo a 150 milioni di euro nel primo trimestre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

KPMG - i due volti di Manchester : City ok in campo - United bene nei conti : Un report di KPMG analizza le ultime 7 stagioni dei due club di Manchester sia dal punto di vista sportivo, che da quello economico-finanziario. L'articolo KPMG, i due volti di Manchester: City ok in campo, United bene nei conti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paul Smith & Manchester United : dagli abiti agli accessori : Dopo una decade di sodalizio creativo tutto dedicato all’abbigliamento formale, Paul Smith e Manchester United debuttano anche con una linea di accessori. E proprio nella stagione in cui altri brand, come Off-White, Balenciaga e Acne Studios, propongono berretti e maxi sciarpe ispirate all’abbigliamento delle tifoserie calcistiche, il designer britannico sceglie tutt’altra direzione e crea una collezione essenziale ispirata all’heritage ...

Manchester United - Pogba : “Alla Juve ero in vacanza - qui è casa mia” : Doccia gelata per i tifosi della Juventus. Paul Pogba ha parlato del periodo che sta vivendo nella sua carriera: il centrocampista francese si è detto, ad un’intervista rilasciata a “Inside United”, soddisfatto della sua vita al Manchester United. Accostato più volte alla Juventus, il centrocampista ha freddato i tifosi della Juventus spendendo parole di immenso amore […] L'articolo Manchester United, Pogba: “Alla ...

Calciomercato - un calciatore del Manchester United punta i piedi contro Mou : arriva in Serie A? : Il Manchester United è lontano dai livelli a cui aveva abituato durante l’era di Ferguson. Nonostante la presenza in panchina di un allenatore di livello come Josè Mourinho, la squadra stenta a decollare, la costanza nell’ottenere risultati positivi manca e nello spogliatoio i malumori abbondano anche a causa dello stesso tecnico. Uno dei calciatori che sta vivendo male il rapporto con lo Special One è Paul Pogba, che secondo i ...

Manchester United - Pogba : "Alla Juve ero in vacanza - questa è casa mia" : ... accolto con grande affetto alla Stadium, già nella prossima finestra di mercato , ma a spegnere i sogni dei supporter bianconeri ci ha pensato lo stesso campione del mondo, che nonostante i rapporti ...

Balotelli sfotte il Manchester United dopo il derby : 'Una volta stati nel City - si resta per sempre blu' : Pep Guardiola, al triplice fischio dell'arbitro, è andato a rimproverare Sterling per aver deriso gli avversari con qualche giocata di troppo nei minuti di recupero. Un gesto elegante dell'allenatore ...

Manchester City-Manchester United 2-0 LIVE - risultato in diretta : MAN. CITY-MAN. United 2-0 LIVE 12' David Silva, MC,, 48' Aguero, MC, Manchester City, 4-3-3,: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; David Silva, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Aguero, ...

Manchester City-Manchester United - formazioni ufficiali e risultato in diretta live : formazioni ufficiali Manchester City, 4-3-3,: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; David Silva, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola Manchester United, 4-3-3,: De ...

Come vedere Manchester City - Manchester United in diretta streaming : Una partita da non perdere per nulla al mondo, anche se non dovessimo trovarci in casa: ecco allora Come vedere in diretta streaming gratis Machester City-Manchester United. Guardiola contro Mourinho ...