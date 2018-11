Maltempo | Zaia proroga stop alla caccia fino al 29 novembre nel bellunese Rpt

Maltempo : Zaia nominato commissario per i danni in Veneto (2) : (AdnKronos) - “Nel cammino che ci attende - prosegue il Governatore - abbiamo una squadra bella, motivata ed efficiente, ed è un ottimo punto di partenza”. Zaia annuncia infine che a breve procederà alla nomina dei Vicecommissari e dei Soggetti Attuatori della cui collaborazione si avvarrà. Ai Commi

Maltempo Veneto : Zaia nominato commissario - “l’obiettivo è tornare come prima e più di prima” : “Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo è tornare come prima e più di prima”: lo ha dichiaraoo dice il Presidente della Regione, Luca Zaia, nominato oggi commissario Delegato per gli interventi a seguito del Maltempo ...

Maltempo : Zaia proroga stop alla caccia fino al 22 novembre nel bellunese : Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha prorogato sino a giovedì 22 novembre la sospensione della caccia nei comuni bellunesi di Canale d’Agordo, Colle di Santa Lucia, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Taibon Agordino e Voltago Agordino, Auronzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Lorenzago di Cadore, San Pietro di Cadore, Vigo di Cadore e Pieve di Cadore. La decisione è motivata dalla prosecuzione ...

Maltempo : Zaia - 1 mln euro in c/c Regione : ANSA, - VENEZIA, 14 NOV - Sfiora già il milione di euro la cifra raccolta dal conto corrente attivato dalla Regione per raccogliere fondi da destinare all'aiuto alle popolazioni venete colpite dalla ...

Maltempo - Zaia : dalla gente gara di solidarietà commovente : Sfiora già il milione di euro la cifra raccolta dal conto corrente attivato dalla Regione per raccogliere fondi da destinare all’aiuto alle popolazioni venete colpite dalla drammatica ondata di Maltempo di fine ottobre, e alla ricostruzione dei tanti territori più gravemente danneggiati. “Oggi – dice il Presidente Luca Zaia – abbiamo fatto il primo punto dell’andamento dei versamenti e devo dire che tanta generosità da parte delle persone e ...

Maltempo : Zaia - dalla gente gara di solidarietà commovente (2) : (AdnKronos) - “Sono certo che non è finita qui – aggiunge Zaia – e che molti altri aggiungeranno il loro mattone, piccolo o grande, nei prossimi giorni. A chi ha già versato e a chi lo farà garantisco che ogni euro sarà utilizzato con il criterio del buon padre di famiglia e andrà a persone e territ

Maltempo Veneto - Zaia : “In queste ore la nomina del commissario” : “E’ questione di ore la nomina del commissario per l’emergenza del Bellunese, che sarà il presidente della Regione, anche se spetterà alla Presidenza del Consiglio dei ministri provvedere alla nomina”. Lo ha rivelato oggi a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia. “Abbiamo visto questa mattina, dando l’ok – ha aggiunto Zaia – l’ultima bozza del decreto, che non parla solo di nome ma ...

Maltempo : Zaia - per il Veneto il mld di euro di danni è sottostimato : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - Venezia, 12 nov - "Siamo fortemente preoccupati perché il miliardo di danni ipotizzato inizialmente è sottostimato. I danni sono tanti e il tema dei boschi ci preoccupa perché ci sono 100 mila ettari di boschi da ripulire, sistemare e piantumare, quindi è indispensabil

Maltempo : Zaia - grazie a ministri Centinaio e Stefani per un mld di euro : Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - “Ringrazio il ministro delle politiche agricole e forestali, Gian Marco Centinaio, e il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, per il miliardo di euro destinato dal governo ad un piano degli invasi e ad un progetto per la messa in sicurezza de