Maltempo Toscana | Rossi nominato commissario delegato

Maltempo Toscana : “Gelo in arrivo - proteggere i contatori” : “Considerato il repentino abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per i prossimi giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua raccomanda di nuovo a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo”. ...

Maltempo Toscana : “Ok allo stato di emergenza - ora subito al lavoro” : Soddisfazione da parte del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per la delibera dello stato di emergenza nazionale da parte del governo, a seguito dell’ondata di Maltempo che tra il 28 ed il 30 ottobre scorsi ha colpito, tra le altre regioni, anche la Toscana, attesa per la nomina a commissario per avviare subito il lavoro e ottimismo sul fronte delle risorse che arriveranno, sempre dal governo, per gli interventi ...

Maltempo : la Società Toscana di Orticoltura censisce gli alberi a rischio : La recente ondata di forte Maltempo in Italia, con la caduta di alberi in molte città, ha sollevato un’eco mediatica considerevole ma ha anche evidenziato una percezione distorta del problema delle alberature urbane. Il problema della presenza di alberi nei centri abitati esiste, ma non è di per se stesso un’emergenza, mentre lo è quella di mettere a punto piani pluriennali di gestione e rinnovamento per affrontare in modo proattivo ...

Maltempo in Toscana : priorità agli interventi su costa e arenili : “Abbiamo stanziato 5 milioni di euro per affrontare i primi interventi urgenti e ci concentreremo sulle coste e sugli arenili con lavori di ripascimento per mettere in condizioni la costa di affrontare in modo adeguato la nuova stagione estiva. Quindi occorre fare presto. E’ ovvio che la possibilità di spendere queste risorse è legata all’accettazione dello Stato di emergenza nazionale che abbiamo richiesto il 5 ...

Maltempo Toscana : dalla Regione 5 milioni per il ripristino dei danni : “Un primo stanziamento di 5 milioni di euro per far fronte ai lavori più urgenti per il ripristino dei danni subiti dal territorio regionale e soprattutto dalla costa, in seguito all’ondata di Maltempo che l’ha flagellato il 28 e 29 ottobre scorsi“. È quanto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, chiederà al Consiglio regionale di deliberare nel corso della seduta dell’assemblea in programma domani. ...

Maltempo : la Colonna mobile toscana rientra dal Veneto : Dopo 72 ore di permanenza nel Bellunese sta rientrando la Colonna mobile inviata dalla Regione toscana in Veneto, nel bellunese, nelle zone colpite dalMaltempo dei giorni scorsi. Tra stasera e domani rientreranno tutte le colonne mobili regionali; oggi, nell’ultima giornata dell’intervento, uomini e mezzi hanno concentrato il lavoro sul comune di Rocca Pietore (Belluno) per aiutare a ripartire le attivita’ produttive e ...

Maltempo Toscana : chiesto lo stato d’emergenza nazionale : Il governatore Enrico Rossi ha firmato la richiesta di stato di emergenza nazionale in conseguenza agli eventi del 28 e 29 ottobre scorsi che hanno colpito la Toscana. Dopo aver presentato la richiesta dello stato d’emergenza regionale nei giorni scorsi, Rossi ha ritenuto opportuno inviare al Dipartimento di Protezione civile nazionale questa ulteriore richiesta per garantire un tempestivo intervento sulle zone colpite. La Toscana ha ...

Maltempo Veneto : Colonna Toscana impegnata su fango - strade - scuole - case : Nell’emergenza Maltempo in Veneto la Colonna mobile della protezione civile Toscana è impegnata a liberare strade, parcheggi, scuole nel Bellunese. E’ in particolare nel territorio di Rocca Pietore, spiega una nota della Regione Toscana, dove c’e’ la situazione piu’ critica, che “sono concentrati gli sforzi dei volontari e del personale regionale. Operatori e mezzi sono impegnati soprattutto a ripulire strade ...

Maltempo Toscana : a Firenze riapre il giardino di Boboli : Dopo due giorni di chiusura a causa della caduta di cinque cipressi a causa del Maltempo, riapre oggi il giardino mediceo di Boboli a Firenze. La riapertura prevede però alcune limitazioni per le visite del pubblico, in quanto in alcune aree proseguono le operazioni di manutenzione e ripristino (il Viottolone dei Cipressi, parti della Cerchiata grande e del Prato delle Colonne, la zona del Tepidario). Le aree non accessibili verranno riaperte ...

Maltempo Toscana : persone intrappolate in sottopasso - salvate nel Grossetano : Intervento dei vigili del fuoco di Follonica questa mattina sulla statale provinciale del Casone, in provincia di Grosseto: due persone sono rimaste bloccate a causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario del Casone e sono salite sul tetto della loro auto. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha tratto in salvo le due persone e, successivamente, ha recuperato la vettura. L'articolo Maltempo Toscana: persone intrappolate in ...

Maltempo Toscana : numerosi interventi di soccorso in Lunigiana : I carabinieri della compagnia di Pontremoli (Massa Carrara) sono stati impegnati in numerosi interventi in Lunigiana nelle scorse ore, prestando aiuto in oltre 500 operazioni di soccorso. Le emergenze da affrontare sono state numerose e molto vasto il territorio interessato considerate anche le tante frazioni lontane e non facilmente raggiungibili dove non è comunque mancato il supporto dei carabinieri. Decisivo il pronto intervento dei ...

Maltempo Toscana - il sindaco di Monteriggioni : “Chiederemo i danni all’Enel” : “Il Comune di Monteriggioni chiederà a Enel il risarcimento dei danni e dei disagi provocati a decine di famiglie sul nostro territorio e, in particolare, a quelle che vivono a Santa Colomba e nella zona della Miniera, vicino Badesse, dove manca l’energia elettrica ancora oggi, a oltre 36 ore di distanza dagli eventi metereologici eccezionali di lunedì scorso”. Lo annuncia il sindaco di Monteriggioni (Siena) Raffaella Senesi, a ...

Stato di emergenza regionale per i danni del Maltempo : la Toscana stanzia subito 500mila euro