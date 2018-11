Maltempo | sindaco Belluno | tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini 2

Maltempo : sindaco Belluno - tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese. "Chiediamo a tutti

Maltempo Sicilia - il sindaco di Agrigento : “Sì alle agevolazioni nella finanziaria” : Gli emendamenti alla Finanziaria relativi alle agevolazioni per i comuni terremotati siano integrati prevedendo analoghi benefici anche in favore dei Comuni colpiti dal Maltempo in Sicilia. E’ la proposta sostenuta, alla conta dei danni, dal sindaco di Agrigento Lillo Firetto, che lunedi’ 19 novembre alle 16 incontrera’ con altri sindaci il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nella Prefettura della Citta’ dei ...

Maltempo Veneto : a 9 anni scrive a un sindaco nel bellunese e dona 5 euro : “Ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che e’ accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perche’ da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi”: e’ la lettera commovente, con cinque euro allegati, che e’ stata protocollata oggi dal Comune di Rocca Pietore (Belluno), localita’ ai piedi della ...

Maltempo a Mazara - Randazzo - Lega - : Il sindaco non ha comunicato l´allerta meteo : L'amministrazione comunale di Mazara del Vallo non ha informato per tempo i cittadini dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile. È chiaro che la prevenzione non può neutralizzare ...

Maltempo : isolato Campofelice Fitalia - sindaco 'Comunità in trappola' (2) : (AdnKronos) - Dal canto suo la Regione ha già destinato nei mesi scorsi 5 milioni di euro alla Città metropolitana per la viabilità provinciale ed ha aperto le settimane scorse un nuovo bando per accedere a un fondo di rotazione al fine di consentire a Liberi consorzi e Città metropolitane di incari

Maltempo : sindaco Treviso in sopralluogo a Chies D'Alpago (2) : (AdnKronos) - "La frana del Tessina è considerata la più grande dell’arco alpino con10 milioni di metri cubi che si sono messi in movimento negli anni ’60. In questi giorni, nella sinistra idraulica del torrente Tessina, si è messo in moto un altro milione rendendosi così necessari controlli specifi

Maltempo - i funerali a Casteldaccia. Denunciato il sindaco per la casa abusiva : È il giorno del dolore in Sicilia. Alle 11, in cattedrale a Palermo, si celebrano i funerali delle 9 vittime che hanno perso la vita in una villa di Casteldaccia , poco fuori il capoluogo siciliano, ...

Maltempo : sindaco Casteldaccia - no processi mediatici - fiducia in magistratura (2) : (AdnKronos) - Insomma per il Comune il ricorso era ancora attivo. A testimoniarlo anche una nota, inviata nel novembre del 2013, dall'ufficio tecnico alla Procura di Termini Imerese in cui gli uffici comunali spiegavano di non poter procedere all'abbattimento dell'immobile per via del procedimento p

