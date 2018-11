Maltempo | primi fondi per far fronte ai danni | 3 5 milioni alla Sardegna | 1 5 milioni

Danni da Maltempo - arrivano i primi risarcimenti : L'annuncio arriva assessora Donatella Spano, delegata alla Protezione civile della Regione Sardegna, dopo la firma del capo del Dipartimento nazionale dell'ordinanza per gli interventi urgenti in 11 ...

Maltempo Venezia : 2.7 milioni per i primi lavori nella Basilica di San Marco : E’ di 2,7 milioni di euro la somma necessaria per avviare il primo gruppo di interventi più urgenti nella Basilica di San Marco, a Venezia, dopo l’eccezionale marea del 29 ottobre e quelle di minore entita’ che si sono susseguite nei giorni successivi. La stima e’ stata fatta stasera da Carlo Alberto Tesserin, Primo Procuratore, Pierpaolo Campostrini, Procuratore con delega ai Servizi tecnici e Mario Piana, Proto di San ...

Maltempo - primi soldi - e polemiche - alle zone colpite : 53,5 milioni di euro destinati ai primi interventi in 11 regioni, ma il premier Conte ne annuncia altri 200 in arrivo. Troppo pochi, spiegano i governatori. La stima dei danni supererà infatti i 3 ...

Maltempo - Prefettura di Belluno : “I primi aiuti sono sufficienti” : Non sono più necessari generi di prima necessità per le popolazioni bellunesi colpite dal Maltempo, giunte in grande quantità da cittadini e aziende al Centro coordinamento soccorsi. Lo rende noto, in un messaggio di ringraziamento, la Prefettura di Belluno. “In questi giorni – scrive la Prefettura – sono pervenute al Centro Coordinamento Soccorsi numerose manifestazioni di solidarietà e offerte di generi di prima ...

Maltempo - Legambiente : “Italia fra i primi al mondo per risarcimenti” : L’Italia “è sempre più fragile e insicura anche a causa dei cambiamenti climatici” e sono “7,5 i milioni di cittadini che vivono o lavorano in aree a rischio frane o alluvioni”. Nel ricordare che “il consumo di suolo continua ad essere un problema irrisolto”, Legambiente aggiunge che “tra il 1944 ed il 2012 sono 61,5 i miliardi di euro spesi solo per i danni provocati dagli eventi estremi nel ...

Maltempo - Conte : “In settimana i primi fondi”. Casellati : “Pericolo costante - serve normativa per ricostruzione rapida” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Sicilia, tra i territori di Palermo e Agrigento, travolti dal Maltempo nella notte. Il vicepresidente Matteo Salvini in Veneto, nel Bellunese sconvolto nei giorni scorsi. Entrambi in elicottero per sorvolare le zone piegate dalla furia delle acque, quella che cade dal cielo e quella che esonda dai fiumi. Conte – che farà anche visita ai familiari delle vittime al Policlinico di Palermo e ...

Maltempo : Salvini - pronti già 250 mln di euro per i primi aiuti a tutte le zone colpite : Belluno, 4 nov. (AdnKronos) - "Ho già trovato 250 milioni di euro, che sono pronti per i primi aiuti per tutto il Paese, da Nord a Sud, e continuerò a cercare per trovare altri fondi, senza nuovi provvedimenti legislativi. Mi sono sentito ieri sera con il presidente del Consiglio e nei prossimi gior

Maltempo - Salvini in Veneto : "Porto primi aiuti concreti" : "Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma e' perduto". Cosi' su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese coltpite dal Maltempo. Lo riferisce su Twitter lo stesso Salvini, ...

I primi bilanci sul Maltempo - in Veneto : Il presidente della regione, Luca Zaia, ha parlato di «paesaggio lunare» per via delle molte aree senza più alberi, e migliaia di persone sono ancora senza elettricità

Influenza - i primi 125mila casi in Italia. Incremento a causa del Maltempo : L'incidenza complessiva più elevata si osserva al momento in Abruzzo (3,63 casi per mille assistiti) e Lombardia (2,25), la più bassa in Veneto (0,26) e Campania (0,30).Continua a leggere

Maltempo : dalla Regione Sicilia i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Maltempo - alluvione in Sardegna : dalla Giunta i primi 3 - 2 milioni per i danni : L’assessore all’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, ha reso noto che la Giunta regionale della Sardegna ha già a disposizione 3,2 milioni di euro per far fronte ai danni causati dall’alluvione che ha colpito l’area meridionale: si tratta di “1,2 milioni destinati ai Comuni per far fronte all’emergenza e gia’ presenti in un capitolo di spesa dell’esercizio di bilancio, che ...

Maltempo in Europa : Regno Unito si prepara alla tempesta Callum. Vi sono gia' i primi disagi. : Una intensa ondata di Maltempo sta colpendo il Regno Unito per l'avvicinamento di una vasta area ciclonica dall'Atlantico caratterizzata da venti molto forti e abbondanti piogge. Nelle prossime...