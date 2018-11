Maltempo | a Longarone riunione Anci con il capo della Protezione Civile 3

Maltempo : a Longarone riunione Anci con il capo della Protezione Civile : Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi a Longarone la riunione organizzata da Anci Veneto ed Anci Nazionale per offrire supporto ai sindaci delle zone colpite cui hanno partecipato circa 100 amministratori e di questi 41 erano dei Comuni del bellunese. La Presidente di Anci Veneto, Maria R

Maltempo : Anci Veneto - a Longarone per dare supporto ai sindaci colpiti (2) : (AdnKronos) - L'appuntamento sarà utile anche per condividere le modalità dell’azione di supporto avviata dall’ Anci , identificando le priorità di intervento e le eventuali necessarie disposizioni correttive utili a favorire la ripresa del territorio. Nel pomeriggio con i tecnici dell’ Anci si svolger

Maltempo : Anci Veneto - a Longarone per dare supporto ai sindaci colpiti : Padova, 12 ott. (AdnKronos) - L’Anci Veneto ha organizzato, in collaborazione con la Provincia di Belluno, un incontro con i Comuni dell’area colpita per il prossimo venerdì 16 novembre alle ore 11 nel Centro congressi di Longarone Fiere. L’incontro si pone l’obiettivo di fornire ai sindaci i conten