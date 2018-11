Mafia | maxi condanne in appello per il clan di Pagliarelli | “Una donna era il tramite con

Mafia - la maxi inchiesta 'Montagna' : scontro sulle parti civili : Mafia, la maxi inchiesta 'Montagna': scontro sulle parti civili Sabella, Fragapane e Quaranta 'Atti di costituzione, vaghi, carenti e in molti casi presentati da associazioni che non hanno alcun ...

Mafia - la Rai lancia Maxi processo : la Norimberga di Cosa nostra diventa una fiction televisiva : Era una storia da film, anzi da fiction, con i suoi protagonisti, i colpi di scena, i buoni e i cattivi. Soprattutto i cattivi: erano più di 400 quelli alla sbarra dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. L’avevano ribattezzata l’astronave verde: un nome perfetto che sembrava uscito da un libro o da un film da proiettare nei cinema. Solo che in quel caso era tutto vero: l’astronave, i mafiosi alla sbarra, i ...

Così iniziò nel 1986 il Maxiprocesso di Borsellino e Falcone contro la Mafia : La chiamavano "l'astronave verde" ed era stata costruita per l'occasione nel carcere dell'Ucciardone a Palermo: una grande aula bunker che avrebbe visto andare in scena il Maxiprocesso istruito dal ...

'Maxi - La serie' : da domani su Rai Storia il grande processo alla Mafia - trailer - : stata presentata con Federico Cafiero De Raho , procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, , Silvia Calandrelli , direttore Rai Cultura, e il regista Graziano Conversano. Si tratta di 'Maxi La ...

Ostia - maxi inchiesta Spada : prime 3 condanne - per giudice è clan di Mafia : Quella del clan Spada, a Ostia, è un'associazione di tipo mafioso. La sentenza, prima nel suo genere, arriva dal gup del tribunale di Roma che giudica con rito abbreviato tre dei 32 arrestati nel maxi ...

Maxi - il grande processo alla Mafia - da martedì su Rai Storia e in streaming su Raiplay : Martedì 23 ottobre sara' trasmessa, in prima serata Tv su Rai Storia alle ore 21:10 circa, la prima puntata di Maxi - Il grande processo alla mafia. Si tratta di una Serie TV ideata per raccontare i 638 giorni del Maxiprocesso a Palermo incardinato nel 1986 concluso definitivamente nel gennaio del 1992 con le ultime sentenze in Cassazione. Il processo penale in questione fu istruito e condotto per giudicare i crimini perpetrati da centinaia di ...

Maxi - il grande processo alla Mafia - da martedì su Rai Storia e in streaming su Raiplay : martedì 23 ottobre sarà trasmessa, in prima serata Tv su Rai Storia alle ore 21:10 circa, la prima puntata di Maxi - Il grande processo alla mafia. Si tratta di una serie Tv ideata per raccontare i 638 giorni del Maxiprocesso a Palermo incardinato nel 1986 (concluso definitivamente nel gennaio del 1992 con le ultime sentenze in Cassazione). Il processo penale in questione fu istruito e condotto per giudicare i crimini perpetrati da centinaia di ...