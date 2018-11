Lory Del Santo difende Cecilia Rodriguez | “Francesco la limitava”

Lory Del Santo accusa la sua famiglia : “Dopo la morte di Loren mi hanno massacrato” : Dalla casa del Grande Fratello Vip, Lory del Santo è tornata a parlare della morte del figlio Loren. Tra le lacrime, la showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo, in cui ha rivelato come è stata trattata dalla sua famiglia dopo la tragedia che l’ha colpita. “Qui mi sento protetta, anche dalle persone che fanno parte della mia famiglia – ha detto Lory – . Alla fine sono loro che ti buttano giù. Ti aspetti solidarietà da chi ti ...

Lory Del Santo - al Gf Vip “momenti in cui non è lucida” : il fidanzato Marco spiazza : Ultime dalla casa, Marco Cucolo e Lory Del Santo: un rapporto fatto di quotidianità Intervistato durante l’ultima puntata di Ultime della casa, Marco Cucolo ha parlato della sua Lory e ha commentato il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018. “Lory – ha così esordito il fidanzato della Del Santo – mi manca […] L'articolo Lory Del Santo, al Gf Vip “momenti in cui non è ...

Grande Fratello vip - Marco Cucolo - parla il fidanzato di Lory Del Santo : 'Non la vedo lucida ma...' : 'Ci sono dei momenti in cui non è proprio lucida , però a casa sarebbe stato peggio…'. Marco Cucolo , il fidanzato d i Lory Del Santo , intervistato durante l'ultima puntata di Ultime della casa , ha ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 / Lory Del Santo - Jane Alexander e le domande difficili : "Amo interessarmi…" - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni. Jane Alexander ripensa a Gianmarco Amicarelli. L'attrice divisa tra l'ex ed Elia Fongaro

Lory Del Santo - attacco a Stefano e Benedetta : “Gioco all’azzardo che porta frutti” : Gf Vip, Lory Del Santo non ne ha per nessuno: dure critiche a Stefano Sala Le critiche di Lory Del Santo a Stefano Sala faranno senz’altro discutere i social network e anche i concorrenti del Grande Fratello Vip lunedì prossimo. La Del Santo infatti sembra non condividere molto l’atteggiamento di Stefano che con la sua […] L'articolo Lory Del Santo, attacco a Stefano e Benedetta: “Gioco all’azzardo che porta ...

Gf Vip - Maurizio Battista e Lory Del Santo parlano dei complotti all'interno della casa : Dopo l'uscita di Cecchi Paone ed Ela Weber nella decima puntata del Grande Fratello Vip, sembra che il gruppo dei giovani si sia coalizzato per eliminare i concorrenti 'più maturi'. Di questa opinione sono sia Lory De Santo che l'ex concorrente Maurizio Battista, i quali in queste ore hanno esternato il loro pensiero sul presunto complotto all'interno della casa di Cinecittà. Il comico romano in particolare, ospite di 'Ultime dalla casa', ha ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo : confessioni su complotti e concorrenti : Lory Del Santo svela tutto al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto Lory Del Santo ha fatto delle importanti confessioni al Grande Fratello Vip 2018. Cosa ha detto? Ha parlato sia dei complotti che ci sarebbero all’interno della Casa sia della sua voglia di stringere rapporti di amicizia autentici. Partiamo dal primo argomento. Al […] L'articolo Grande Fratello Vip, Lory Del Santo: confessioni su complotti e concorrenti proviene da ...

Lory Del Santo piange e si sfoga con Francesco Monte e Giulia Salemi : Lory Del Santo ancora in lacrime: Francesco Monte e Giulia Salemi la consolano Lory Del Santo continua a provare forti emozioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta della decima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alfonso Signorini, la showgirl si è sfogata con Francesco Monte e Giulia Salemi. Lory non è riuscita a trattenere le lacrime e i due ragazzi l’hanno stretta in un abbraccio ...

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo in lacrime contro la sua famiglia. “Mi hanno massacrato - sono fuggita” | Video : Lory Del Santo in lacrime al Grande Fratello Vip. La donna ripensando alle parole di alcuni componenti della sua famiglia che le hanno usato una cattiveria gratuita ha esclamato: “In famiglia mi hanno massacrato, sono fuggita”. Vediamo di capire meglio anche con un contributo Video ciò che è accaduto. Lory Del Santo, una delle protagoniste più discusse e controverse di questa edizione del Grande Fratello Vip scoppia in lacrime e si sfoga con ...

Gf Vip 3 - Lory Del Santo : "La mia famiglia mi ha massacrata. Saranno gli ultimi a sapere se mi dovesse succedere qualcosa" : Tra i partecipanti di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 c'è Lory Del Santo, la cui presenza ha fatto molto discutere in quanto l'ex soubrette di Drive In ha fatto la sua comparsa nel reality show dopo aver annunciato il suicidio del figlio Loren.La Del Santo aveva confessato la morte del figlio a Verissimo, sottolineando che la sua partecipazione al programma le sarebbe servita come terapia. Non tutti hanno preso bene questa sua ...

Ela Weber - Martina Hamdy e Lory Del Santo : giro di voti e televoto flash al GF Vip 3 : Lory Del Santo, Martina Hamdy e Ela Weber al televoto flash, doppia eliminazione per il gruppo. Il GF Vip 3 dà la parola ai concorrenti uomini: in forte svantaggio rispetto alle controparti femminili, i gieffini hanno dovuto fare una scelta per stabilire chi mandare al televoto flash. Una puntata ricca di emozioni con una seconda eliminazione quindi, come già era previsto dalle anticipazioni del GF Vip 3 di questa settimana. I nomi scelti sono ...

Grande Fratello Vip 2018 - Lory Del Santo scoppia in lacrime : alla morte del figlio - alcuni familiari l’hanno massacrata : Lory Del Santo Ci è voluto quasi un mese e mezzo di permanenza nella Casa di Grande Fratello Vip, ma alla fine Lory Del Santo è riuscita a lasciarsi andare perdendo il tradizionale autocontrollo. Parlando con Andrea Mainardi, Ivan Cattaneo, Giulia Provvedi e Francesco Monte, oggi è scoppiata in un pianto liberatorio quando ha cominciato a raccontare dello scarso sostegno ricevuto da alcuni familiari, di cui non rivela l’identità, in occasione ...

Lory Del Santo in lacrime : 'Mi hanno massacrato - qui mi sento protetta' : Lory Del Santo comincia a sciogliere la sua corazza e a mostrare il suo lato più intimo. La concorrente del Grande Fratello Vip 2018 , con il passare dei giorni si sta lasciando andare e si è molto ...

Grande Fratello Vip 2018 - Lory Del Santo in lacrime : «Fuggita da chi è più vicino a me in famiglia - qui mi sento protetta» : di Ida Di Grazia Lory Del Santo comincia a sciogliere la sua corazza e a mostrare il suo lato più intimo. La concorrente del Grande Fratello Vip 2018 , con il passare dei giorni si sta lasciando ...