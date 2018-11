Londra | May nomina i nuovi ministri per Brexit e Lavoro

Brexit - Londra è nel caos : il governo perde pezzi. La May : "Accordo giusto" : Sarebbe un approccio dannoso per l'economia ha concluso Raab ma devastante per la fiducia dell'opinione pubblica nel nostro sistema democratico'. In mattinata May ha presentato il documento in ...

Brexit - Tusk : “Londra riveda la sua proposta”/ Ultime notizie - May all’Ue : “no richieste inaccettabili” : Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:16:00 GMT)

Spallate - trame segrete - riunioni riservate : le 'congiure' a Londra per rimpiazzare Theresa May : Anche nel Regno Unito, terminata l'estate, settembre è considerato spesso tempo di riflessione e progetti, specie in politica. È verso autunno che da questa parte della Manica i partiti fanno i conti all'annuale conferenza di partito. Li fanno con se stessi, con il loro sostenitori, con chi li guida e con chi ...