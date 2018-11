Lodo e Giò Evan | capri espiatori da Terza Repubblica | Luca Bottura dà i voti a tutto

Valentina Lodovini inaugura la stagione del Teatro Sociale : Costi dei biglietti: intero 20 euro, ridotti 16 euro Esiste la possibilità, con la Card Apre, di accedere a tutti gli spettacoli , con posto assegnato, al prezzo speciale di 100 euro. Per contatti e ...

Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo : al ballottaggio la sfida tra Fedez e Lodo Guenzi : Il primo eliminato di X Factor 2018 è Matteo Costanzo. Al termine della prima puntata in diretta, dei Live Show, abbiamo scoperto il nome del primo concorrente che abbonda il talent show di Sky Uno. Due le manche, per un totale di 12 concorrenti suddivisi in due gruppi. In 6 si sono esibiti nella prima manche, in 6 nella seconda manche. Al termine di ogni manche, è stato escluso uno dei concorrenti e dopo la sfida a due è stato reso noto il ...

X Factor - da giovedì arriva Lodo : "Io qui - chi l'avrebbe mai detto" : Con un tempismo curioso per quanto perfetto, a poche ore dalla conferenza stampa che si è tenuta ieri mattina nella X Factor Arena, Adriano Celentano si è schierato con Asia Argento, esclusa dal ...

Asia Argento - messaggio per il sostituto a X Factor Lodo Guenzi : «In bocca al lupo biondino» : Andranno in onda stasera gli 'home visit' di X Factor , l'ultima puntata registrata in cui appare Asia Argento nelle vesti di giudice. L'attrice, nonostante l'esclusione dal programma per le note ...

Argentero - Lodovini - Sandrelli : la stagione dei big al teatro Verdi : ... per premiare la fiducia e soddisfare la curiosità del pubblico, da lunedì 17 settembre fino al 29 settembre l'abbonamento ai 5 spettacoli della stagione abbinato ai 6 spettacoli della stagione off ...