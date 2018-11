Lo scherzo a Paola Perego che va su tutte le furie e sbrocca | ' Ti gonfio di botte' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 17 novembre 2018) Questa seraè stata tra le vittime della seconda puntata di Scherzi a parte in onda su Canale 5. La conduttrice è stata protagonista di un episodio che le ha fatto perdere le staffe al punto da prendere a calci e pugni l'attore protagonista della gag. Quest'ultimo si era accanito sulla macchina della presentatrice, disegnandole un murales che, tuttavia, non è stato per niente apprezzato da. Ildellofatto aLasi era recata dal parrucchiere con una sua amica quando ad un certo punto le chiedono di uscire fuori dal salone per mostrarle quello che stavano facendo alla sua macchina. Un ragazzo, che diceva di essere un'artista di strada, ha cominciato a disegnare una 'mer..' gigantesca sulla sua macchina. Nel giro di pochi istanti laè diventata una furia e si è scagliata con veemenza nei confronti di questo ragazzo che ...