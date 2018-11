ll supervulcano dei campi flegrei è in un nuovo ciclo di attività | il serbatoio di magma

Il supervulcano dei Campi Flegrei “è entrato in un nuovo ciclo di attività” : È da tempo sotto osservazione degli scienziati, perché è il più pericoloso d’Europa. Il supervulcano dei Campi Flegrei (Napoli) è entrato in un nuovo ciclo di attività e si starebbe ricaricando. Non è possibile comunque stabilire se questo fenomeno potrebbe portare in un futuro lontano a una grande eruzione, o se il vulcano sarà destinato solo a piccole eruzioni come quella avvenuta 500 anni fa, i cui danni non andarono oltre il raggio di ...