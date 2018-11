L’incredibile storia di Siso | il capodoglio che visse due volte

Lotteria : la storia delL’incredibile vincita da 1 - 6 miliardi di dollari : Gli Stati Uniti erano in fibrillazione oggi in attesa del responso di Mega Millions che non è una sola Lotteria, ma un consorzio di lotterie che dal 1996 distribuiscono felicità in dollari. Un’attesa febbricitante Erano 25 settimane che nessuno azzeccava la combinazione dei 6 numeri necessari a centrare la vincita e il montepremi è lievitato così fino a 1,6 miliardi di dollari, circa 1,39 miliardi di euro. E alla fine è uscito il jolly: è ...

Bimba nasce a sorpresa : la madre non sapeva di essere incinta di 8 mesi. L’incredibile storia di Sara : Una storia incredibile e che ha dell’assurdo: una donna, incinta, ha partorito all’interno di una trattoria. Ma qual è il particolare che lascia tutti senza parole? La ‘neo-mamma’ non sapeva di essere in gravidanza: la dolce attesa, e il bellissimo arrivo, è stato del tutto inaspettato. Chiara – questo il nome della piccolina – è nata in tra i tavoli di una trattoria di Godega, in provincia di Treviso. Ora sta ...

L’incredibile storia di Lady Stalker - la nonna diabolica per amore : Per catturare Lady Stalker Luca Serafini ci ha messo tre anni. Tre anni di lavoro e di ricerche e due viaggi in Galles per conoscere lei, Joan Sumpton, Lady Stalker appunto, protagonista di una storia che sembra appartenere a un'altra epoca e a un"altra umanità. La storia di una donna, come spiegherà il suo avvocato davanti ai magistrati che la dovevano giudicare che "fino all"età di 80 anni è stata una cittadina modello dalla fedina penale ...