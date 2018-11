ilfattoquotidiano

: Il Generale #Haftar non parteciperà alla conferenza di Palermo per la #Libia. Uno schiaffo all'incapacità del Gover… - DarioStefano : Il Generale #Haftar non parteciperà alla conferenza di Palermo per la #Libia. Uno schiaffo all'incapacità del Gover… - vittoriozucconi : Niente di serio allo show di Palermo sulla Libia. Uno scatolone di sabbia. - Cascavel47 : Libia, uno spiraglio da Palermo. Ma la strada è ancora lunga -

(Di venerdì 16 novembre 2018) di Eugenio D’Auria* Le convulse giornate che hanno preceduto l’avvio della Conferenza dihanno evidenziato le difficoltà del nostro governo nello sviluppo di un’iniziativa ritenuta indispensabile per ribadire il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. Lafase di preparazione non ha peraltro evitato il rischio di un clamoroso fallimento proprio all’avvio della Conferenza in considerazione della posizione del generale Haftar, restìo a sedere allo stesso tavolo con rappresentanti di governi e di movimenti ritenuti a lui ostili. Qatar e Turchia, sostenitori dei movimenti che si richiamano ai gruppi vicini ai Fratelli Musulmani, sono infatti considerati da Haftar oppositori irriducibili, non utili ai fini del raggiungimento di soluzioni di compromesso per i futuri assetti della. Se Haftar è riuscito a tenere il punto, non sedendo al tavolo dei negoziati, vi è da considerare ...