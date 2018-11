Legacies riporta indietro Matt Donovan tra creature misteriose e il sangue di Landon

optimaitalia

: #Legacies riporta indietro #MattDonovan tra creature misteriose e il sangue di Landon (video)… - OptiMagazine : #Legacies riporta indietro #MattDonovan tra creature misteriose e il sangue di Landon (video)… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Un altro mistero da risolvere e una creatura da fermare,torna in onda negli Usa con l'episodio numero 4 della stagione e lanciando il quinto dal titolo "Malivore" che andrà in onda giovedì prossimo, 22 novembre, e in cui Alaric deciderà di dare voce agli studenti formando un consiglio d'onore. Hope, determinata a scoprire di più sul passato difa una serie di test magici su di lui, ma cosa è successo nell'episodio andato in onda qualche ora fa?Ancora una volta si parla di ragazzi scomparsi e di regole da seguire per rimanere al sicuro ma nessuno sembra propenso ad ascoltare Alaric nemmeno quando al suo fianco si schiera il "vecchio". Il mortale immortale è ancora vivo e vegeto e il pubblico è pronto a scommettere che passerà indenne anche questa prima stagione difatta di mostri e ibridi.ATTENZIONE SPOILERviene ancora una volta ...