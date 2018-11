Lega | ok ricorso anche dopo ristori

Fondi Lega : Centemero - faremo ricorso alla Corte Europea : "La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha definitivamente avallato la possibilità di sequestrare somme totalmente lecite considerandole profitto del reato. I contributi dei cittadini, i proventi delle feste, etc., si trasformano, per sentenza, in somme da sequestrare senza che vi sia alcun Legame con i fatti di reato che vengono contestati ad altri soggetti e a danno della stessa Lega. La violazione è talmente palese ...

La Cassazione conferma il sequestro dei 49 milioni alla Lega. Centemero : "Faremo ricorso alla Corte Europea" : confermato dalla Cassazione il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, così come deciso lo scorso 5 settembre dal Tribunale del riesame di Genova su indicazione della stessa suprema Corte.Gli ermellini hanno appena respinto il ricorso dei legali del Carroccio contro il provvedimento di sequestro preventivo. Può dunque continuare l'accordo sulla 'rateizzazione' del debito della Lega e, se verranno trovati, altri fondi potranno ...

Fondi Lega - la Cassazione conferma sequestro 49 milioni di euro. Carroccio : “Ora ricorso a Corte diritti Ue” : confermato dalla Cassazione il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, così come deciso lo scorso 5 settembre dal Tribunale del riesame di Genova su indicazione della stessa suprema Corte. I giudici hanno respinto il ricorso dei Legali del Carroccio contro il provvedimento di sequestro preventivo. Può dunque continuare l’accordo sulla ‘rateizzazione’ del debito della Lega e, se verranno trovati, altri Fondi potranno essere ...

Muos - M5s : “Governo non si presenterà in giudizio contro il ricorso”. I Legali : “Così può essere un boomerang” : Dietrofront, ma non troppo. Il governo non sarà presente al ricorso per fermare il Muos, è questa la novità dopo l’incontro con la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, degli esponenti siciliani del Movimento 5 stelle: il consigliere regionale, Giampiero Trizzino, e il presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo. Un patto di non belligeranza con i No Muos sbandierato dal M5s Sicilia con soddisfazione: “Un fatto ...