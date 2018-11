L’eccellenza Peugeot celebra le eccellenze imprenditoriali

gqitalia

: RT @peugeotitalia: L’eccellenza non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un grande viaggio. #Peugeot Nuova #Peugeot508 #WhatDrivesYou https:… - GiBiAuto1 : RT @peugeotitalia: L’eccellenza non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un grande viaggio. #Peugeot Nuova #Peugeot508 #WhatDrivesYou https:… - MarcoLabouche : RT @peugeotitalia: L’eccellenza non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un grande viaggio. #Peugeot Nuova #Peugeot508 #WhatDrivesYou https:… - MarcoLabouche : RT @peugeotitalia: L’eccellenza raccontata dalle eccellenze. @fabionovembre, #ChiaraCocchiara e @flavia_pennetta interpretano i valori #Peu… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) “Excellencia” deriva dal verbo “Excellere”, che significa spingersi oltre, superare gli altri, distinguersi dagli altri per i propri talenti. La Casa del Leone ha voluto individuare ere le miglioriitaliane e, per trovarle, ha intrapreso un viaggio lungo tutto lo stivale. Sono emerse 16 diverse realtà che spaziano dalla produzione artigianale all’editoria. Parallelamente, Stefano Accorsi, brand Ambassador del Leone, ha intrapreso un viaggio a bordo di Nuova 508 ove ha accolto tre volti molto noti che operano nei tre ambiti che caratterizzano da sempre il Dna di: il design, la tecnologia e le performance. Si tratta di Fabio Novembre, architetto e firma autorevole del design italiano, Chiara Cocchiara, ingegnere aerospaziale che è stata inserito da Forbes tra i 30 under 30 più influenti al mondo, e Flavia Pennetta, prima tennista italiana ...