Lecce | morto l’operaio rimasto ferito nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio

Lecce se - scoppia fabbrica fuochi : 1 morto : 10.13 E' morta una delle tre persone rimaste ferite in una esplosione che si è verificata in una fabbrica di fuochi di artificio ad Arnesano, in provincia di Lecce. Si tratta del figlio del titolare, un ragazzo di 19 anni, Gabriele Cosma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che stanno cercando di appurare le cause della deflagrazione. I feriti sono ricoverati all'ospedale di Copertino (Lecce).

Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in una esplosione che si è verificata – per cause in corso di accertamento – in una fabbrica di fuochi d'artificio ad Arnesano, in provincia di Lecce. I titolari dell'azienda sono i fratelli Cosma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.