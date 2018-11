Le prime pagine di oggi : L'accordo nel governo sulla prescrizione, la Commissione europea rivede le stime del governo su deficit e crescita, e la strage in un bar in California

Le prime pagine di oggi : I morti per gli allagamenti in Sicilia, la discussione nel governo sulla prescrizione, e le celebrazioni del 4 novembre

Le prime pagine di oggi : Mattarella chiede a Conte maggior dialogo con l'Unione Europea, la richiesta di archiviazione per Salvini sulla nave Diciotti, e le molestie sessuali a Google The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.