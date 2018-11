le Finali Mondiali dei FIA Certified Gran Turismo Championships 2018 hanno il via

Curling - Europei 2018 : il regolamento. Round robin - accesso alle semiFinali e criteri di qualificazione ai Mondiali : Si avvicina il momento degli Europei 2018 di Curling, che prenderanno il via sabato 17 novembre a Tallinn (Estonia). Si tratta del primo grande evento della stagione, che vedrà il confronto diretto tra tutte le nazioni più forti del Vecchio Continente, compresa l’Italia, che proverà ad essere protagonista con entrambe le squadre. Andiamo dunque a dare uno sguardo al regolamento per capire come si svolgerà questo torneo. Agli Europei 2018 ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 10 novembre. Luigi Busà e Angelo Crescenzo si giocano l’oro! Busato e Bottaro per il bronzo! Pasqua quinta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi vivremo grandissime emozioni sul tatami di Madrid, visto che si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sogna in grande con Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), che combatteranno per la medaglia d’oro. Il fuoriclasse siciliano va a caccia del terzo titolo iridato della carriera, mentre Crescenzo ...

Karate - Mondiali 2018 : oggi le Finali individuali. Busà e Crescenzo combattono per il titolo. Pasqua - Bottaro e Busato si giocano il podio : oggi sarà la giornata clou dei Mondiali 2018 di Karate, visto che a Madrid si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sarà presente in cinque finali, con Luigi Busà e Angelo Crescenzo che combatteranno per l’oro, mentre Laura Pasqua, Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocheranno un posto sul podio, cercando di conquistare il bronzo. Andiamo quindi a scoprire le prospettive e gli avversari degli azzurri nelle finali ...

Karate - Mondiali 2018 : Marino - Ferracuti e Martina eliminati prima delle semiFinali - fuori dai ripescaggi : Pomeriggio avaro di soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali 2018 di Karate che si stanno disputando a Madrid (Spagna). I tre azzurri impegnati nelle varie categorie del kumite hanno dovuto dire addio al sogno di conquistare una medaglia nella rassegna iridata di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Simone Marino (+84 kg) è andato davvero vicino alla possibilità di disputare la semifinale: dopo aver battuto ...

Finali Mondiali Ferrari 2018 : terribile incidente sul circuito di Monza [VIDEO] : Un brutto incidente tra due Ferrari 488 ha scosso l’atteso evento di chiusura della stagione motoristica della Casa di Maranello Durante le Finali Mondiali Ferrari 2018, l’annuale evento che conclude la stagione sportiva della Casa di Maranello, si è verificato un bruttissimo incidente che ha scatenato il panico tra i presenti. Nel corso della gara del Ferrari Challenge che si stava disputando sul circuito di Monza, due 488 si sono ...

Ferrari - Finali Mondiali 2018 : in scena a Monza la strepitosa festa della Casa del Cavallino Rampante [FOTO] : Nella giornata conclusiva il paddock è stato letteralmente invaso dagli appassionati e fan che hanno potuto ammirare l’intera gamma stradale e quaranta vetture leggendarie Oltre 30.000 persone hanno raggiunto l’Autodromo Nazionale di Monza per la giornata conclusiva delle Finali Mondiali Ferrari, in cui sono stati assegnati i titoli Mondiali delle quattro classi del Ferrari Challenge ed è andato in scena un grandioso show che ha visto ...

Finali Mondiali Ferrari : grande festa per tifosi e appassionati del cavallino rampante : ... la 312 F1-66 con cui Ludovico Scarfiotti conquistò l'ultima vittoria di un pilota italiano, la Ferrari 312T di Niki Lauda che fu campione del mondo nel '75, la Ferrari 312 T4 e la 87/88C con cui ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Finali di Specialità - tutti i podi. Biles e Liu in trionfo tra libero e trave - Zou e Zonderland stellari : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si sono disputate le ultime Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Oggi si sono assegnati cinque titoli e si è conclusa la rassegna iridata, di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 3 novembre. trave: 1. Liu Tingting (Cina) 14.533 2. Anne-Marie Padurariu (Canada) 14.100 3. Simone Biles (USA) 13.600 Clicca qui per la cronaca. CORPO libero ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Simone Biles non firma il pokerissimo! Errori alla trave : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano gli ultimi titoli della rassegna iridata: le donne si cimenteranno con trave e corpo libero; gli uomini saranno impegnati a volteggio, parallele e sbarra. Si preannuncia grande spettacolo per una chiusura col botto, Simone Biles va a caccia del pokerissimo d’oro e ha tutte le ...

Finali Mondiali : Pirelli e la sua storia con il Ferrari Challenge : Sei granturismo stradali, sei corrispondenti varianti da corsa, sei modelli specifici di pneumatici: la storia del Ferrari Challenge consente di passare in rassegna le berlinette sportive più importanti che negli ultimi 26 anni hanno caratterizzato la storia della Ferrari e dalle quali sono derivate le varianti da corsa, progettate appositamente per il monomarca del Cavallino […] L'articolo Finali Mondiali: Pirelli e la sua storia con il ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Simone Biles a caccia del pokerissimo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano gli ultimi titoli della rassegna iridata: le donne si cimenteranno con trave e corpo libero; gli uomini saranno impegnati a volteggio, parallele e sbarra. Si preannuncia grande spettacolo per una chiusura col botto, Simone Biles va a caccia del pokerissimo d’oro e ha tutte le ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi Finali di Specialità. Simone Biles - sarà pokerissimo? Sfide tra trave e libero : oggi si disputano le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Analizziamo le varie gare in programma. trave: Simone Biles si presenta con il miglior punteggio di qualifica (14.800), ha già vinto tre ori e insegue il pokerissimo che manca dai tempi di Larisa Latynina. Per riuscirci, però, il trionfo alla trave è imprescindibile: la 21enne di Columbus ...