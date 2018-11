Le conseguenze della tensione tra M5s e Lega sui sondaggi

Vitamina D - le conseguenze della sua carenza : La Vitamina D è fondamentale per il nostro organismo. Consente di mantenere le ossa in salute ed è benefica per il cervello e il cuore.La Vitamina D si assume non solo con una corretta e sana alimentazione ma anche con l"esposizione al sole. Coloro che sono carenti di Vitamina D sono maggiormente le persone che trascorrono poco tempo all"aria aperta. A dover fare maggiormente attenzione alla carenza di Vitamina D sono le donne in gravidanza e in ...