Lazio | Blasi M5S | tutelare Lago di Vico da impatto monocolture nocciole

Grande Fratello Vip 2018 - diretta nona puntata : Ilary Blasi in versione dark entra nella casa. Signorini svela alla Provvedi la re Lazio ne ... : Il Grande Fratello Vip 2018 è finalmente iniziato. Questa sera durante la diretta della nona puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, c'è tanta carne sul fuoco. Innanzitutto i nominati ...

L’incredibile riveLazione di Ilary Blasi : “porto la parrucca” : Ospite di Verissimo, noto programma di Canale 5, Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, ha fatto un’incredibile rivelazione. La condyttrice del Grande Fratello Vip ha confessato che il suo nuovo taglio di capelli non è proprio un nuovo taglio, ma solo un nuovo look: “porto la parrucca, a me piace cambiare e così mi diverto. Mi sono ispirata agli anni ’50, ma per indossarla devo sempre raggruppare bene i miei capelli”.