Lavoro | 40 addetti alla sicurezza per azienda di servizi

Lavoro : Gardaland assume Addetti al servizio security : Gardaland Resort è un’azienda leader nel settore dell’entertainment ed è alla continua ricerca di persone appassionate e motivate che vogliano intraprendere un’attività in questo settore. L’ambiente di Lavoro mette sicuramente a suo agio il dipendente attraverso anche un’esperienza indimenticabile. Al momento l’azienda ricerca figure nel ruolo di Addetti al servizio security per la stagione invernale. Per ...