L' aumento delle tariffe di luce e gas dà una spinta all' inflazione

Draghi : l'aumento dello spread è dovuto alla messa in discussione delle regole Ue : l'aumento dello spread è principalmente 'causato dalla messa in discussione delle regole Ue'. Lo dice il presidente della Bce Mario Draghi spiegando che 'la mancanza di consolidamento fiscale nei ...

Scuola - UDU : studenti in fuga dal Sud - no all’aumento delle disuguaglianze : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di UDU (Unione degli Universitari) in merito al flusso migratorio di studenti dalle regioni del Sud verso quelle del Nord: la disuguaglianza si accentua. Comunicato UDU – Secondo l’ultimo articolo di Scuola 24 nell’anno accademico 2017/2018, su 1 milione e 600mila ragazzi iscritti negli atenei d’Italia, oltre 1 su 4 (circa 400mila) era fuori sede. Questa stima viene confermata anche ...

Arbitro aggredito - Gravina : 'Stop alla violenza : ora un aumento delle pene' : Non vogliamo più queste persone nel nostro mondo '. L'argomento verrà affrontato nel prossimo consiglio Figc. NICCHI - ' Oggi è arrivato il punto zero, da qui dobbiamo ripartire per un calcio pulito, ...

Manovra economica : l’aumento delle sigarette potrebbe essere doppio : È nella natura stessa delle cose. La Manovra economica, cercando di contemperare interessi diversi di categorie diverse, rappresenta un difficile esercizio di equilibrio tra entrate ed uscite. In pratica tra le Tasse che vengono richieste dallo Stato le entrate e i servizi che vengono erogati ai cittadini di quello Stato le uscite o, come si dice usualmente, la spesa pubblica. E la prima Manovra economica [VIDEO] del Governo M5S – Lega non ...

USA - ordini industria in aumento più delle attese a settembre : Continuano a crescere, oltre attese del mercato, gli ordinativi all'industria americani nel mese di settembre. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato ...

Manovra - rischi rincaro delle sigarette e aumento delle tasse locali : sigarette più care e rischio aumento per addizionali locali e Imu sulle seconde case. Sono alcuni effetti della legge di Bilancio, depositata alla Camera dove inizierà il suo iter la prossima settimana. Una Manovra che, come ogni anno, da un lato offre molti bonus e dall’altro `nasconde´ qualche sorpresa `amara´. Tra le conferme, la stretta su banc...

Manovra - nuovo aumento delle sigarette : 10 cent in più a pacchetto : È quanto previsto nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio, che prevede l'aumento della tassazione su sigarette, tabacco trinciato e sigari. Dal testo emerge poi che col nuovo ‘bonus eccellenze’ avrà chance di posto fisso un ‘cervellone’ su 10.Continua a leggere

Manovra - tutti i contenuti della legge approvata dal governo Spunta l'aumento delle sigarette : Ecco i contenuti della legge di bilancio 2019, approvata dal governo e inviata al Quirinale. Ora la Manovra dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Reddito di cittadinanza Viene istituto un ...

In manovra arriva l’aumento delle sigarette : + 10 centesimi a pacchetto : In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la manovra «l’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo». ...

Manovra - salta il taglio delle accise sulla benzina e l’aumento IVA è bloccato solo per il 2019 : Per Salvini il taglio delle accise sulla benzina sarebbe dovuto essere il primo provvedimento da approvare in Consiglio dei...

Coldiretti : l’aumento record dei costi energetici alla vigilia dell’inverno pesa sui conti delle famiglie : l’aumento record del 9,5% dei costi energetici alla vigilia dell’inverno pesa sui conti delle famiglie e delle imprese rendendo più onerosa la produzione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare gli aumenti dei beni energetici regolamentati e non sulla base dei dati Istat relativa all’inflazione ad ottobre. Si segnalano infatti – sottolinea la Coldiretti – aumenti consistenti dei prezzi dell’energia elettrica dell’8,6% su base ...

aumento delle sigarette in arrivo per finanziare pensioni e reddito di cittadinanza : Le sigarette e il tabacco potrebbero essere interessati da sensibili aumenti. E' quello che inizia ad emergere dai rumors che ruotano attorno alla manovra finanziaria che, a partire dal 2019, dovrebbe vedere l'Italia impegnata nell'adozione di misure come Quota 100, per anticipare le pensioni, e il reddito di cittadinanza. L'Italia, com'è noto, è alla ricerca di copertura che possano contribuire a rendere sostenibile lo sforzo per adottare ...