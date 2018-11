Lamborghini Alston SC18 - La one-off stradale è nata in pista

quattroruote

(Di venerdì 16 novembre 2018) Quando hai le possibilità economiche per poterti permettere qualsiasi supercar in commercio, scatta il desiderio di possedere qualcosa di unico. Unico nel senso letterale del termine: un solo esemplare al mondo, realizzato su misura per te in base a ogni tuo più recondito desiderio. Laè il frutto della sinergia tra la Casa di SantAgata Bolognese e un facoltoso e misterioso cliente. Nella fattispecie, la one-off èdal lavoro congiunto del Centro Stile e di Squadra Corse, il reparto Motorsport che in pochi anni dalla sua nascita ha già conquistato innumerevoli vittorie in(una quindicina di campionati internazionali GT in soli tre anni, la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring) e maturato unesperienza tale da lanciarsi ora, con questo primo esempio pratico, nella realizzazione di progetti personalizzati. 770 CV e aerodinamica da corsa. Basata sulla ...