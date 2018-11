Lamborghini A

Lamborghini Alston SC18 - La one-off stradale è nata in pista : Quando hai le possibilità economiche per poterti permettere qualsiasi supercar in commercio, scatta il desiderio di possedere qualcosa di unico. Unico nel senso letterale del termine: un solo esemplare al mondo, realizzato su misura per te in base a ogni tuo più recondito desiderio. La Lamborghini SC18 Alston è il frutto della sinergia tra la Casa di SantAgata Bolognese e un facoltoso e misterioso cliente. Nella fattispecie, la one-off è nata ...

Fedez e Chiara Ferragni a pranzo con la Lamborghini da 200mila euro : La coppia vip formata da Fedez e Chiara Ferragni girano con una potente Lamborghini. La coppia è stata fotografata da “Oggi” mentre scende della macchina per andare a mangiare in un ristorante, con Fedez che controllo il suo smartphone e la moglie che porta al guinzaglio il cagnolino Matilda. La Ferragni e Fedez hanno un grande successo sui social, con la Ferragni tra le prime influencer al mondo, e i loro profili contano insieme oltre 60 ...

Elettra Lamborghini per l’ultima volta sulle spiagge di MTV : Ultima attesissima puntata di EX ON THE BEACH ITALIA, mercoledì 14 novembre alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky canale 130). I single protagonisti del reality show di grande successo del brand, sono giunti alla fine della loro avventura sulle spiagge paradisiache della Thailandia. Come sempre, a raccontare le vicende dei protagonisti di EX ON THE BEACH ITALIA ci sarà la sexy e prorompente Elettra Lamborghini. Elettra Lamborghini è stata ...

Lamborghini Avventura : Urus alla scoperta dell’Islanda : Si è svolta in Islanda una nuova tappa di Lamborghini Avventura, la serie di spedizioni Lamborghini alla scoperta dei luoghi e delle strade più spettacolari del mondo. Dopo Andalusia, Transilvania e Norvegia, è stata scelta l’Islanda come destinazione ideale per testare la grande versatilità del Super SUV Urus su strade, sterrati e in paesaggi unici […] L'articolo Lamborghini Avventura: Urus alla scoperta dell’Islanda sembra essere il ...

Elettra Lamborghini presenta il suo nuovo fidanzato : Elettra Lamborghini ha un nuovo fidanzato e l’ha reso ufficiale da un’uscita pubblica e da un post su “Instagram”. L’ereditiera e musicista, infatti, da qualche tempo frequenta un collega olandese, noto col nome d’arte di Afrojack, col quale ha partecipato agli Europe Music Awards di Bilbao. «Auguro a tutti di trovare qualcuno come lui, che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno» – spiega Elettra ...

Elettra Lamborghini preferirebbe un fidanzato non famoso : I bene informati la danno per accasata ma Elettra Lamborghini, conduttrice del docu-reality Ex on the beach in onda su Mtv, ogniqualvolta le viene affibiato un nuovo amore tende a smentire.Era successo che i social erano impazziti per una presunta love story tra lei e il cantante trap di Cinisello Balsamo Sfera Ebbasta, ma alla fine la ragazza ha dichiarato che la notizia era priva di fondamento e che con l'artista c'era solo un rapporto ...

Elettra Lamborghini si confessa : pantera solo sul palco : Posso avere tutti i tatuaggi del mondo, ma resto ossessionata dal galateo. Non mi piacciono i palestrati, l'uomo mi deve prendere di testa Anche se il mio ultimo singolo si chiama Mala, che vuol dire ...

Elettra Lamborghini a Verissimo : “Sono vecchio stampo e non mi piacciono i famosi” (video) : Come ogni sabato, Silvia Toffanin apre le porte del salotto di Verissimo su Canale5 per le interviste a cuore aperto con i personaggi della tv che raccontano del loro lavoro ma anche della loro vita, tra momenti simpatici e momenti commoventi. Nella puntata di oggi 3 ottobre tanti ospiti e abbiamo trovato anche Elettra Lamborghini a Verissimo che ha raccontato a Silvia Toffanin e al pubblico un po’ di sé. 24 anni, Bolognese, nipote di ...