La vita eterna della «Stretto di Messina Spa» | la società in liquidazione che fa causa a

Abbiamo tutto - non pretendiamo la vita eterna : Sono gli stessi comportamenti che tutti credono di dover adottare, o pretendere dagli altri, per rendere questo mondo migliore. 'La vita è adesso' intonava un cantautore di un'altra generazione, ...

Solalinde e la vita sotto scorta : "Paura di essere ucciso? No - alla vita eterna credo davvero" : Molti governi nel mondo che promuovono politiche per fermare i flussi migratori sono composti da persone che si definiscono cattoliche. Lei che cosa ne pensa? 'Sono religiosi ma non hanno fede. Sono ...