Vasco Rossi - La Verità. Il nuovo singolo che - come lei - fa male : Scritto assieme a un pezzo importante della sua storia e della Steve Rogers band, Roberto Casini, come accaduto in passato per classici come “Va bene Va bene” e “Gabri”, oppure per i più recenti ”Eh già” e “Sono Innocente”, il brano è di quelli che arrivano chiari e semplici come li sa confezionare solo il komandante e allo stesso modo colpisce dritto, con la sua precisione. Assieme all’ironia che si respira anche nelle sue ballate più ...

L'inviato Mediaset ed ex giornalista di Affaritaliani.it, Enrico Fedocci, spiega l'evoluzione professionale del portavoce del premier, Rocco Casalino e la verità sul video...

Vasco Rossi - 'La Verità' nuovo singolo/ Video - migliaia di visualizzazioni : i fan approvano il pezzo - IlSussidiario.net : Vasco Rossi, esce oggi il nuovo singolo 'La verità'. Video, il Blasco su Instagram: 'Sei sicuro di volerla conoscere?', sarà pubblicato anche su 45 giri.

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La Verità' : l'ascolto di Rockol : ... diventato negli anni uno dei più fidati collaboratori del cantautore, ha messo mano ai suoni di canzoni come "Sally", "Senza parole", "Un senso", "Buoni o cattivi", "Il mondo che vorrei" e "Un mondo ...

Nell'attesa dell'anteprima del Video che sarà trasmessa sui tg nazionali il 15 novembre, ecco il testo de La Verità di Vasco Rossi, in anteprima rispetto al rilascio del brano che sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme e negli store digitali per il download dalla mezzanotte di venerdì 16 novembre (dal 23 novembre disponibile anche il vinile 45 giri, stampato in sole 5.000 copie, su Amazon Rockdream e in alcuni negozi).

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La Verità' in radio il 16 novembre : tra ironia e metafore esagerate : Si intitola ' La verità ' il nuovo singolo di Vasco Rossi che arriva in radio il 16 novembre e in vinile, su 45 giri, il 23. Una provocazione già nel titolo per la nuova canzone, tre minuti e mezzo di ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo si intitola 'La Verità' : ... le prime quattro delle quali hanno già fatto registrare il tutto esaurito: al momento si attende l'annuncio delle date di Cagliari, unica altra città che l'artista visiterà con i suoi spettacoli nel ...

La Verità è il nuovo singolo di Vasco Rossi - a sorpresa arriva il titolo che ribalta rumors e anticipazioni : Non c'è da stare tranquilli, se si tratta del nuovo singolo di Vasco Rossi, soprattutto nelle settimane che ne anticipano il rilascio. Il Blasco sta infatti per tornare con un nuovo brano che porterà in radio dal 16 novembre e che prenderà il titolo di La verità. Il ribaltone era comunque atteso, anche se ormai sembrava dato per certo un ritorno in Tempi moderni che comunque l'artista si era guardato bene dal confermare. Dopo settimane ...

Giulia De Lellis : la Verità sul nuovo fidanzato e su Andrea Damante : Giulia De Lellis svela tutta la verità sul nuovo fidanzato e sull’ex Andrea Damante. La fashion blogger, che su Instagram conta più di 3 milioni di follower, ha concluso da poco la sua relazione con Andrea Damante, conosciuto negli studi di Uomini e Donne. Anche sei i fan sognano un ritorno di fiamma per la coppia, Giulia De Lellis ha chiarito che non ci sarà. “Non c’è e non ci sarà un ritorno – ha chiarito l’influencer ...

Fisco - si va verso un nuovo Cdm-Verità | Lega : "Norme note a tutti - non cambia" : Il premier interviene sulla denuncia di Di Maio e prova a mettere un freno alle polemiche: "La Manovra è molto bella". La Lega contrattacca alle accuse della "manina" modifica-testo. Nell'incontro bilaterale a Bruxelles il premier olandese ha espresso a Conte dubbi sulla Manovra.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi si intitola Moderne Verità? Il rocker risponde al presunto spoiler sui social : Qualcuno ha provato a dare un titolo al nuovo singolo di Vasco Rossi, ma il rocker sembra smontare il presunto spoiler circolato su Youtube. Il cantautore di Zocca sta incidendo in questi giorni il brano che arriverà in radio da novembre e che presumibilmente anticiperà un nuovo cofanetto contenente il dvd dell'ultimo tour negli stadi, di cui ha già annunciato il seguito per il 2019 con almeno 4 concerti al San Siro di Milano e uno in ...

Kobe Bryant-Matt Barnes - parla il ‘Black Mamba’ : “ecco la Verità sul nuovo video della provocazione” : Un nuovo video della famosa provocazione di Matt Barnes a Kobe Bryant cambia tutta la dinamica dell’evento: Kobe Bryant però fa chiarezza, spiegando che è accaduto tutto veramente Nelle ultime ore, un video è diventato particolarmente virale sui social, specialmente tra i fan NBA. Il filmato regala una particolare prospettiva della famosa provocazione fatta da Matt Barnes a Kobe Bryant, nella quale l’ex Lakers non battè ciglio pur ...