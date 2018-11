La strage del finanziere a Caserta | «Tante violenze | lei non denunciò»

Salvini alla lavagna e la strage dell'innocente : Non capiamo se quel bimbo dall'aria stonata, issato dalla politica come vessillo antigovernativo, nella foto di gruppo del programma alla lavagna, fosse il Franti della classe, infelice per la ...

strage di Erba - la Cassazione : "Sì all'esame delle nuove prove" : 'L'analisi delle prove mai analizzate della Strage di Erba si può fare'. Il 12 luglio la Cassazione aveva respinto l'ultimo ricorso della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che chiedeva l'incidente ...

Quindici anni fa la strage di Nassiriya - l'omaggio di Mattarella e del ministro Trenta alle 19 vittime : Sono passati 15 anni dall'attentato di Nassiriya, in Iraq, in cui persero la vita 19 militari italiani. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda le vittime di quella che è stato il più grave attacco subito dalle truppe italiane in una missione di pace: "In occasione della Giornata dedicata al ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, rivolgo il mio deferente omaggio a tutti ...

Attentato Nassiriya - la strage che si doveva evitare : sapevamo anche il colore del camion bomba : Il 12 novembre del 2003, quindici anni fa oggi, un camion bomba seminava morte e distruzione nella base italiana a Nassiriya, in Iraq. Il tributo di sangue pagato dall'Italia alla guerra scatenata dagli Usa è stato pesante: 19 morti, tra cui 12 carabinieri. I tre comandanti militari, imputati nei processi che sono seguiti alla strage, sono stati assolti in sede penale. Solo il generale Stano è stato condannato al risarcimento dei danni alle ...

Anche droni e satelliti per fissare la gravità della strage di alberi a nordest : Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia analizzano i danni dei nubifragi che hanno devastato le zone boschive e cambiato il volto del paesaggio. Conseguenze gravi Anche per l'agricoltura: danni ...

Friuli - dopo Veneto e Trentino. L'altro volto della strage di alberi a nord-est : Prosegue la conta dei danni lasciati dal maltempo. Coinvolti soprattutto i comuni della Carnia, nella provincia di Udine e la zona di Pordenone. Migliaia di ettari di bosco distrutti e anche la loro ...

strage Casteldaccia - i funerali a Palermo : applausi e cori all'arrivo delle bare : applausi e palloncini bianchi per le vittime di Casteldaccia. Palermo ha ricordato così i nove morti per l'esondazione del fiume Milicia nel piccolo comune siciliano. Ai funerali, svolti nella ...

Casteldaccia - la casa della strage doveva essere demolita nel 2011. I sindaci sapevano della villa abusiva : Il Milicia, incolpevole causa delle morti, che nelle ore dopo la tragedia sembrava quasi un vero fiume è tornato ad essere un rigagnolo che si allarga e si restringe fra qualche pozza più profonda e ...

Ferrara - strage cavalli nel Delta del Po. Volontari cercano di salvare animali nel maneggio abbandonato : Video della consigliera M5s di Ferrara Ilaria Morghen e dei Volontari animalisti della Leal che stanno cercando di salvare cavalli e puledri di un ex maneggio fallito che vivono allo stato brado e in condizioni di abbandono. Il caso, su cui si sono accesi i riflettori dopo la morte di due esemplari nell’ultima settimana, riguarda decine di cavalli a Valle Lepri, in zona Ostellato, in provincia di Ferrara. L’area fino al 2015 era un ...

Casteldaccia - strage con responsabilità ben chiare : La piaga dell'abusivismo e troppi occhi chiusi : Doveva essere abbattuta da 10 anni la villetta ma un ricorso aveva congelato tutto. 'Nessuno ci ha mai comunicato l'esito di quel ricorso', spiega oggi il sindaco. Aperto fascicolo per disastro ...

Casteldaccia - la villetta della strage andava abbattuta : sindaco sotto accusa : Un'inerzia lunga dieci anni. Tra pratiche di cui si perdono le tracce in uffici sommersi di carte e ignoranza della legge. Fino alla tragedia. Vanno chiarendosi i contorni della intricata vicenda ...

strage di via d'Amelio - il Viminale chiede i danni ai poliziotti accusati del depistaggio : 60 milioni : Prima udienza del processo per il dirigente e i due sottufficiali accusati di aver costruito il falso pentito Scarantino

La strage del fiume killer - il governo chiede fondi all'Ue ma è lite sul condono : Quando servono soldi, il governo diventa super europeista. Un miliardo per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quaranta per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. D'altra...