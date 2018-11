La sindaca di Cascina | Lega | sperimenta le Sentinelle di notte

Susanna Ceccardi - Salvini pensa alla sindaca di Cascina candidata della Lega alle regionali 2020 in Toscana : C'è chi dice che lei sia la pedina per un gioco più grande: la rottura definitiva col centrodestra e l'accordo, anche elettorale coi 5 Stelle. Nel 2010, in Toscana, alle regionali, dove la candidata a ...