La Russia vuole generare il caos

Tagli ai fondi e nessuna deposizione - così Trump vuole fermare il Russia gate : New York - Il nuovo segretario alla Giustizia ad interim, Matthew Whitaker , ha già iniziato a lanciare segnali su come intende chiudere o frenare l'inchiesta sul Russiagate del procuratore speciale ...

Putin apre le porte della Russia : ma vuole un'immigrazione di qualità : Vladimir Putin annuncia un importante cambio di rotta sulla politica migratoria in Russia . Il presidente russo ha dato indicazione al primo ministro Dmitri Medvedev di agevolare le procedure di rimpatrio per tutti i russi che vogliono tornare a vivere nel ...

Spazio : la Russia vuole colonizzare la Luna con robot-avatar : La Russia intende creare una base a lungo termine sulla Luna per esplorarla per mezzo di robot-avatar: lo ha reso noto Dmitri Rogozin, capo dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos. “Si tratta del passaggio a sistemi robotizzati, ad avatar, che risolveranno compiti e missioni sulla superficie Lunare“, ha spiegato Rogozin, come riportato da Ria Novosti. Il primo sbarco di un cosmonauta russo sulla Luna è in programma per il ...