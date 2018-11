La rabbia degli studenti contro il governo dei tagli

"1978 gli dei se ne vanno - gli arrabbiati restano!" : la storia dell'ultimo disco degli Area con Demetrio Stratos : Violette Nozière è una ragazza francese al centro di un torbido episodio di cronaca nera consumato negli anni '30 dello scorso secolo. Violette uccide il padre, un maiale che la stupra sin da quando ...

Il treno 'contromano' e il pendolare arrabbiato : una cassetta degli attrezzi per scrivere di treni : ... in un incontro che si propone come una "cassetta degli attrezzi" per i giornalisti che si occupano di trasporti, di cronaca, ma anche di economia. Il panel nella sala F di Camera di Commercio, ...

Fiorentina-Roma - Monchi non ci sta : 'Chiediamo il rispetto degli arbitri - il rigore mi fa arrabbiare' : Dopo il pareggio contro il Napoli, la Roma non riesce ad andare oltre all'1-1 anche contro la Fiorentina. Al Franchi i giallorossi, autori di una buona partita, soffrono lo svantaggio del primo tempo, ...

Blasfemia - assolta la cristiana Asia Bibi. In Pakistan la rabbia degli islamisti : La parola fine a un calvario di quasi dieci anni l’ha messa il presidente della Corte suprema pachistana Saqib Nisar. «La tolleranza è il principio base dell’islam», ha spiegato nella sentenza di assoluzione di Asia Bibi. E dunque era impossibile condannare la 47enne cristiana, madre di cinque figli, sulla base di accuse, oltretutto infondate, di b...

Fiamme sotto il pullman che porta alle scuole. La rabbia degli studenti : 'Non è la prima volta - situazione inaccettabile' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Hanno visto una ruota in Fiamme gli studenti che, questa mattina, sono stati costretti a fare tardi a scuola in seguito ad un guasto subto dal pullman che proveniva da ...

Basta "musse" su Genova. La rabbia degli abitanti di Valpolcevera : Gli applausi del giorno dei funerali, in meno di un paio di mesi, si sono trasformati in fischi e contestazioni. Il passo fiero e deciso del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è stato azzoppato da un corteo di commercianti e sfollati di Genova che questa mattina gli è andato incontro gridando: "Non raccontateci bugie". E il concentrato di bugie, secondo i manifestanti, è nelle pagine del decreto che non rispetterebbe le ...

Genova - la rabbia degli sfollati del Ponte Morandi. Toninelli : "Il dl Migliorerà" : Gli sfollati dal crollo del Ponte Morandi sono scesi in piazza a Genova. "Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera,...

Genova - la rabbia degli sfollati : “Liberate la Valpolcevera”. I commercianti : “Riaprire le strade” : “Liberate la Valpolcevera” è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far riprendere la ‘vità nella zona. Lo slogan è scritto su uno striscione che apre il corteo. Alla manifestazione, la prima dei cittadini dal giorno del crollo (14 agosto, 43 morti), partecipa anche una delegazione di sfollati. I manifestanti sfileranno nel ...

Decreto Genova - la rabbia degli sfollati : "Siamo delusi - qui è un casino" : LaPresse, "Siamo arrabbiati, anche se abbiamo modi pacati di esporci, dentro di noi ribolle una profonda rabbia e una profonda delusione". Così il presidente del Comitato degli sfollati del ponte ...