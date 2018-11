La pioggia caduta oggi a Catania | ha causato ingenti danni a ' Sicilia Risvegli Tv'

MotoGp – La pioggia beffa Viñales in qualifica a Sepang : “non è stata la caduta a condizionarmi - ma il bagnato” : Maverick Viñales commenta le qualifiche sul circuito di Sepang, in Malesia lo spagnolo deluso dalla sua prestazione in Q2 Al contrario del suo compagno di squadra, Maverick Viñales delude nelle qualifiche del Gp di Malesia. Dopo un weekend dominato nelle diverse prove libere sul circuito di Sepang, lo spagnolo rimedia solo un undicesimo posto alla fine della sessione di qualifica. Il pilota della Yamaha, in difficoltà sul bagnato, ha ...