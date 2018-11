La Pallacanestro Cantù rischia di scomparire | tifosi e società | «Lunedì tutti a Desio»

Problemi per la Pallacanestro Cantù - bloccati i conti del presidente Gerasimenko : Ore concitate in casa Pallacanestro Cantù, la squadra di basket lombarda che milita in LBA (Lega Basket Italiana). E' di queste ultime ore la notizia che il governo russo avrebbe fermato la produzione nelle acciaierie di proprietà del presidente del club, Dmitry Gerasimenko, bloccando anche tutti i suoi conti correnti. Non è la prima volta inoltre che il club ha a che fare con Problemi finanziari, ma stavolta la situazione sembra ben diversa, e ...