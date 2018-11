La morte di Amal Hussain in Yemen testimonia che la commozione non basta di fronte alla

huffingtonpost

(Di venerdì 16 novembre 2018) Lo sguardo assente diha rotto il muro di silenzio sulla guerra civile in. Il suo corpo emaciato a causa di malnutrizione e stenti sono diventati il simbolo di una crisi umanitaria gravissima e dimenticata dal mondo. La sua, una settimana dopo la pubblicazione dell'articolo che l'aveva esposta allo sguardo internazionale, ha dimostrato con implacabile chiarezza che commuoversi non. Bisogna agire: le lacrime non hanno salvato la vita di.La pace, le medicine, l'assistenza sanitaria l'avrebbero fatto.Dal 2015 nelloviene combattuta una guerra civile dimenticata, di cui in Occidente si parla poco, un conflitto tra due fazioni che rivendicano la propria legittimità. Da una parte gli insorti Houthi sostenuti dcoalizione filo-iraniana e dall'altra le forze fedeli al governo appoggiate dall'asse a guida saudita. Un contesto complesso nel ...