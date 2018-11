La mina dei rifiuti

Messenger consentirà l’eliminazione dei messaggi : Messenger darà la possibilità di eliminare i messaggi una volta inviati, in modo che anche sulla chat del destinatario spariscano. Una funzione che imita quella già in uso, per esempio, su WhatsApp. D’altronde la famiglia è la stessa, visto che sia la app di messaggistica sia la chat sono proprietà di Facebook. In principio c’era Telegram. Solo su questa app si potevano eliminare, direttamente o tramite un timer di autodistruzione, i ...

Lotta - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Enrica Rinaldi eliminata al primo turno dei -72 kg dalla turca Tosun : Il cammino di Enrica Rinaldi nel tabellone dei -72 kg ai Campionati del Mondo Under 23 di Bucarest si è subito fermato con una sconfitta all’esordio con la temibile turca Buse Tosun. L’azzurra non ha potuto niente contro la strapotenza fisica e tecnica di un’avversaria che punta ad andare fino in fondo nel torneo, perciò adesso la nostra portacolori può solo sperare nel ripescaggio per giocarsi la medaglia di bronzo. La ...

Si occupa dei rapporti tra Juventus e criminalità organizzata e tentano di bruciargli casa : Attorno a questi colleghi e a eventi così gravi è indispensabile che la categoria intera faccia quadrato."

La leghista Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato - tra molte critiche : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, succedendo così al rispettato politico e attivista Luigi Manconi. La nomina è stata molto criticata dal Partito Democratico e sui

Geoff Keighley svela le nomination dei The Game Awards 2018 : I The Game Awards, col passare degli anni, hanno assunto una rilevanza sempre maggiore anche grazie ad alcuni importanti annunci che sono stati lanciati dal palco della manifestazione, che ricalca sempre di più i contorni di una vera e propria notte degli Oscar del videogioco.Geoff Keighley, storico padrino dell'evento, ha presentato oggi con un video le nomination dei Game Awards, che includono le eccellenze del videogioco per l'anno 2018 ...

mina canta Battisti : ecco 'Paradiso - Lucio Battisti Songbook' - la raccolta dei successi nel ventennale della scomparsa : 'Per un'interprete cantare le canzoni di Lucio è un'esperienza celestiale'. Per questo si intitola Paradiso, Lucio Battisti Songbook, il nuovo disco di Mina, in arrivo con Warner Music il 30 novembre. ...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Nikoloz Kakhelashvili eliminato nei quarti di finale dei 97 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana, entrato in gara nelle qualificazioni, dopo aver superato il kirghiso Uzur Dzhuzupbekov ed il polacco Gerard Cyprian Kurniczak, viene eliminato ai quarti di finale, dal russo Aleksandr Golovin. L’incontro inizia bene per l’azzurro, più propositivo in avvio, e ...

Catacombe di San Gennaro - l'ora dei veleni : «Arrivate minacce in Vaticano» : CITTÀ DEL VATICANO - Nel Palazzo Apostolico nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe mai immaginato che riportare un po' d'ordine e legalità nella gestione delle Catacombe di san...

Lotta greco-romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : Riccardo Vito Abbrescia eliminato nei quarti di finale dei 77 kg : Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali Under 23 di Lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, dopo aver superato l’ucraino Elmar Nuraliiev, viene eliminato ai quarti di finale, dall’indiano Sajan Sajan. Ancora una volta la contesa per l’azzurro parte in salita, con l’indiano capace di marcare il ...

Nicki minaj ci ha provato con un attore sul palco dei People’s Choice Awards 2018 : Queen The post Nicki Minaj ci ha provato con un attore sul palco dei People’s Choice Awards 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Migranti - flash mob davanti al Viminale delle rete Restiamo umani : “Governo complice e colpevole dei naufragi di Stato” : flash mob a Roma questa mattina, in concomitanza dell’apertura dei lavori della Conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, della rete “Restiamo umani”. Alcuni militanti hanno sistemato delle sagome umane davanti al Viminale per protestare contro le politiche migratorie degli ultimi due governi. “Non hanno fatto che esacerbare il problema del traffico di essere umani. Ci sono 8 morti al giorno nel Mediterraneo, e non ...

I vincitori dei People’s Choice Awards da Nicki minaj e BTS a Harry Styles e Taylor Swift : Sono stati premiati i vincitori dei People's Choice Awards 2018 che si sono tenuti nella notte tra l'11 e il 12 novembre al Barker Hangar dell'aeroporto di Santa Monica, a Los Angeles. I premi dedicati alla musica, al cinema e allo spettacolo hanno incoronato diversi personaggi internazionali. Sul fronte musicale si sono distinti in modo particolare la rapper Nicki Minaj e il gruppo BTS. Nicki Minaj ha trionfato nelle categorie Female ...

Ginnastica - l’Italia domina il sabato dei giovani! Azzurrine show a Combs La Ville - Vincenzi detta legge : Ottimo sabato per l’Italia della Ginnastica artistica che si fa valere con le squadre giovanili impegnate in due importanti Tornei Internazionali. Le ragazze hanno trionfato nella prova a squadre dello storico Trofeo di Combs La Ville (Francia): Veronica Mandriota, Chiara Vincenzi e Camilla Campagnaro sono riuscite a sconfiggere la Francia e il Belgio. Le classi 2004-2005 si mettono in piena luce nel rispetto della recente tradizione del ...