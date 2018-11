La Marchesa d' Aragona a Uomini e donne? La nuova Tina Cipollari pronta ad essere accolta

La Marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? : La Marchesa d’Aragona pronta per Uomini e Donne La Marchesa d’Aragona pronta per il trono over? Sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 sia pronta a debuttare sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi. Secondo quanto riferito dal nuovo numero del settimanale Spy, la Marchesa vorrebbe partecipare alla trasmissione di Canale 5. […] L'articolo La Marchesa d’Aragona pronta a sbarcare a Uomini e Donne? ...

La Marchesa d'Aragona alla corte di Queen Mary. E Tina trema : Il settimanale di gossip "Spy magazine" riporta un'indiscrezione che farà sobbalzare sulla sedia Tina Cipollari: la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona potrebbe entrare a far parte della corte di ...

Grande Fratello Vip - Marchesa D'Aragona demolita ancora : chi bacia Patrizia De Blanck - clamoroso : Alleati nella battaglia contro la Marchesa D'Aragona , ovvero Daniela Del Secco , ora anche nella vita. Sì perché tra Patrizia De Blanck e Achille Giuseppe Tavaglia , meglio conosciuto al pubblico ...

Grande Fratello Vip - agguato alla Marchesa D'Aragona : le foto choc dal passato - ma allora... : Non c'è pace per la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona . Il titolo nobiliare dell'ex gieffina e il suo ombroso passato hanno tenuto banco nei salotti di vari studi televisivi e non sembra cessare ...

Daniela Del Secco - la Marchesa D’Aragona travolta da nuove accuse : “Ha comprato la laurea” : Daniela Del Secco, alias la Marchesa D’Aragona, continua a far discutere. Nella puntata di Pomeriggio 5 di martedì 13 novembre è stato sollevato infatti un nuovo caso: ad essere falso non sarebbe infatti solo il titolo nobiliare, ma anche la famosa laurea in Estetologia. L’ex gieffina ha sempre dichiarato infatti di essersi laureata con 110 e lode dopo aver frequentato appunto la facoltà di Estetologia. Ma qualcuno tra gli ospiti di ...

Maria Monsè contro la Marchesa D'Aragona/ Mattino5 : 'Studia il copione in camerino - pensa di essere a teatro!' - IlSussidiario.net : Maria Monsè contro la Marchesa D'Aragona, Mattino5: 'Studia il copione in camerino, pensa di essere a teatro!' e su Alessandro Cecchi Paone...

Marchesa d’Aragona laurea comprata? Nuove accuse da Lisa Fusco : La laurea della Marchesa d’Aragona: Lisa Fusco torna ad attaccare Daniel Del Secco Continua a far discutere la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. A Pomeriggio 5, nella puntata in onda martedì 13 novembre, si è tornato a parlare della vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. E dopo il titolo nobiliare si è messo in […] L'articolo Marchesa d’Aragona laurea comprata? Nuove accuse da Lisa Fusco proviene da ...

Pomeriggio 5 : Morena Funari sfida in diretta la Marchesa d’Aragona : Morena Funari sulla Marchesa: “Se è laureata corro nuda in tangenziale” Barbara d’Urso nel talk di Pomeriggio 5 dedicato al Grande Fratello Vip non poteva non parlare del rapporto di odio e amore, più odio che amore, che lega la Marchesa d’Aragona e Maria Monsè. Tra gli opinionisti chiamati dalla bella conduttrice partenopea c’era Morena Funari che si è schierata dalla parte della showgirl, ma non solo. ...

Domenica Live la Marchesa D’Aragona contro tutti : Daniela Del Secco a “Domenica Live” ha fatto un’altro show. La Marchesa attacca tutti. Si scaglia contro Maria Monsè, accusandola di dire tutte bugie, si rifiuta di risponderle, anche di parlarle in alcuni momenti. Parla direttamente con il pubblico in studio e a casa, si alza, si avvicina alle telecamere, chiede la sua, canta e danza, fa la maglia, si sdraia sul divanetto, comportandosi come se lo studio fosse suo. Barbara D’Urso la lascia ...