La libera licenza di Luigi Di Maio all' Agcom per imporre la fusione tra Tim e Open Fiber

(Di venerdì 16 novembre 2018) L'eccezione che fa la regola. E quella regolaDie i suoi vogliono farla diventare legge il prima possibile. In ballo c'è il futuro di Tim, che nei piani dei 5 Stelle passa per lo scorporo della rete e soprattutto per la successivaconin una nuova società, dove il controllo non sarà più in mano al gruppo guidato fino a pochi giorni fa da Amos Genish. Ecco allora che il carattere "eccezionale" con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni puòalle imprese l'obbligo di collocare alcune attività in un'entità terza e indipendente si ampia. Merito di un emendamento al decreto fiscale presentato dal senatore pentastellato Emiliano Fenu. Dai 5 Stelle arriva laall'perle nozze.Quello che conta è avere a disposizione degli strumenti per raggiungere l'obiettivo ...