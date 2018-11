La lettera per l’amica | “Non aprirla fino alle 18” Poi si suicida a 11 anni gettandosi

Perché brindare alla letteratura da "Bar" : Cosa sarebbe la nostra vita senza i bar? Non per altro molti grandi scrittori erano anche grandi frequentatori di bar, da James Joyce a Charles Bukowski, da Henry Miller a Francis Scott Fitzgerald, da ...

“Sono Achille Marigo ho 9 anni e mi piace andare in montagna” : la commovente lettera di un bimbo veneto che dona 5 euro per le Alpi devastate : “Al Sindaco di Roccapietore. Sono Achille Marigo ho 9 anni e abito a Mira (Ve). Mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perchè da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Cordiali saluti Achille Marigo” Poche rige genuine, il disegno di una montagna verde e lo spirito di un bambino. Così il bambino di Mira ...

lettera a Bruxelles - Tria : saldi e impianto manovra invariati - più flessibilità per eventi eccezionali - : 'Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea, entro i termini richiesti, la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio, DPB, 2019 insieme a una Lettera di ...

Manovra - linea dura nella lettera all’Ue : saldi e crescita invariati. Dismissioni per 18 miliardi : Ci sono clausole di salvaguardia per evitare che il deficit salga oltre il 2,4% se le previsioni di crescita del governo nella Manovra non saranno confermate. Il testo prevede anche Dismissioni immobiliari corrispondenti all’1% del Pil...

“Ecco i miei risparmi per aiutare” la lettera del piccolo Achille per la montagna distrutta : La lettera di un bimbo di 9 anni al sindaco di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, per esprimere la sua solidarietà a uno dei territori più colpiti dal maltempo: "Mi spiace, mi piacerebbe rivedere montagne con i boschi" ha scritto Achille, allegando anche una banconota da 5 euro come aiuto materiale.Continua a leggere

Gf Vip - Jane in lacrime per la lettera del figlio : "Non sono arrabbiato con te" : L'attrice, molto tesa per quanto accaduto in Casa le scorse settimane, è scoppia in un pianto liberatorio in diretta dopo...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 19-23 novembre 2018 : arriva una inquietante lettera! Francisca è in pericolo? : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 19 novembre a venerdì 23 novembre 2018: Julieta ottiene i domiciliari. Raimundo sulle tracce di Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Raimundo riceve una lettera che gli desta molta preoccupazione. E poi una telefonata da parte di Francisca. Alfonso viene provocato da Perez de Ayala, mentre Julieta ottiene una piccola vittoria. Dolores becca Irene insieme ad un altro. Severo fa una scoperta! El ...