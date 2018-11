La figlia di Bobby Solo scappa dai social

L'accusa della figlia di Bobby Solo : "Monte andava punito dal GfVip" : Un attacco duro in diretta dal salotto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Protagonista la figlia di Bobby Solo, Veronica Satti , che ha puntato il dito contro Francesco Monte . Motivo? Le sue ...

Pomeriggio 5 - la figlia di Bobby Solo contro Francesco Monte : 'Andava punito al Grande Fratello Vip' : La figlia di Bobby Solo , Veronica Satti , ha duramente attaccato Francesco Monte da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 . L'opinionista, che ha tempo fa dichiarato di essere lesbica, lo accusa di omofobia ...

Bobby Solo riabbraccia la figlia Veronica dopo anni : 'Ho sofferto molto' : 'Quando ci siamo ritrovati, è come se mi fossi tolto dalla pancia un rinoceronte'. Bobby Solo , a Domenica Live, incontra la figlia Veronica Satti , classe 1990, che non ha visto per anni, da quando ...

Bobby Solo a Domenica Live con la figlia Veronica Satti : "Questa volta ho davvero una lacrima sul viso!" : Bobby Solo, il cantante padre di Veronica Satti, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello che, negli ultimi anni, è stata spesso ospitata nei programmi condotti da Barbara D'Urso con l'obiettivo di ricostruire un rapporto con il padre, è stato uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica Live.La notizia è già nota da tempo: il cantante 73enne si è riappacificato con la figlia Veronica che, in passato, lo portò ...

Domenica Live - gli ospiti di Barbara d'Urso del 14 ottobre 2018 : Bobby Solo e la figlia e Giorgio Manetti : Nuovo appuntamento con Domenica Live . Il contenitore condotto da Barbara d'Urso è in onda Domenica 14 ottobre, dalle ore 14, su Canale 5. Anche questa settimana, ricco parterre di ospiti nel salotto ...

“Pace fatta!”. Bobby Solo riabbraccia sua figlia Veronica Satti : “Il mio alter-ego” : È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15. Veronica Satti è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente ...

Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica