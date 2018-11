La Consulta ha deciso | l' aiuto al suicidio non è reato

Suicidio assistito - non è vero che la Consulta non ha deciso. Ha messo in mora il Parlamento : Non è vero che la Corte costituzionale “ha deciso di non decidere” sul mio processo. E non è vero che “ha rinviato la palla al Parlamento”. La Consulta una decisione l’ha presa, la “palla” l’ha prima “toccata”, e nemmeno troppo piano: ha rilevato infatti “che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni ...