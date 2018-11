La Casa Bianca deve ripristinare l’accesso del giornalista Jim Acosta alla sala stampa

Usa : vice Bolton criticata da Melania lascia Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Casa Bianca - Melania licenzia Ricardel : 1.17 Mira Ricardel,braccio destro del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton, è stata rimossa dal suo incarico, proprio come voleva la first lady Melania Trump con la quale si è scontrata. La portavoce della Casa Bianca,Sanders ha annunciato la sua rimozione precisando che la Ricardel "continuerà a sostenere il presidente con un nuovo ruolo nell'amministrazione". L'altro ieri Stephanie Grisham,portavoce di Melania ...

Chi è Kamala Harris - la senatrice che può puntare alla Casa Bianca : BATTAGLIE CHE PIACCIONO alla BASE DEM Le ragioni che spingo a ritenere la senatrice come una candidata credibile a fronteggiare Donald Trump affondano le radici nella sua storia politica e umana. ...

Snoop Dogg fuma una canna davanti alla Casa Bianca : 'Fa****o al presidente' (video) : Continua la campagna di Snoop Dogg contro il presidente Trump. Il rapper, da sempre schierato a favore della totale legalizzazione della marijuana – pianta di cui per certi versi è ormai diventato l'uomo simbolo a livello mondiale, avendola dapprima glorificata nelle sue canzoni, ma anche e soprattutto avviando negli ultimi anni numerose attività connesse al fiorente mercato della cannabis legale, ormai una realtà concreta in alcuni Stati ...

Cnn fa causa a Trump : vieta l'ingresso alla Casa Bianca al reporter Jim Acosta : L'accusa contro il presidente Usa è di aver violato il primo e quinto emendamento della Costituzione su libertà di parola e di stampa. La difesa della Casa Bianca

Michelle Obama offrì il suo aiuto a Melania Trump. Ma dalla Casa Bianca arrivò una risposta inequivocabile : Becoming, il libro di Michelle Obama, sta rivelando particolari inediti della vita dell'ex first lady. Tra le ultime rivelazioni, quelle riguardanti il rapporto di Michelle con Laura Bush, precedente prima donna della Casa Bianca che offrì aiuto e supporto alla moglie di Barack Obama, invitandola a telefonarle ogni volta che avesse avuto bisogno di consigli per districarsi nella nuova veste istituzionale. Un'offerta che, a sua volta, ...

Casa Bianca - Trump verso rimpasto : 2.46 All'indomani delle elezioni di metà mandato, alla Casa Bianca si prepara un rimpasto. I media Usa danno praticamente scontato l'addio della ministra per la Sicurezza Nazionale, Kirstjen Nielsen. Intanto la prima a lasciare il suo incarico sarà Mira Ricardel, numero due del National Security Council (NSC). Contro di lei la first lady Melania, per mano della portavoce Stephanie Grisham, secondo cui Ricardel "non merita più l'onore" di ...

Melania Trump ha chiesto pubblicamente il licenziamento di un’importante funzionaria della Casa Bianca : La first lady statunitense Melania Trump ha diffuso un comunicato in cui chiede il licenziamento di Mira Ricardel, la più importante vice di John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale. Il comunicato dice: «La posizione dell’ufficio della First Lady

Usa : Casa Bianca si difenderà 'con forza' da causa Cnn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La CNN farà causa a Trump per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla Casa Bianca : CNN ha annunciato che farà causa al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a diversi suoi assistenti per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla sala stampa della Casa Bianca. La causa legale è una risposta alla decisione,

Hillary Clinton - l'annuncio del suo guru sul Wall street Journal : 'Correrà ancora per la Casa Bianca' : Non e' stato un annuncio formale, ma di sicuro ha voluto essere un avvertimento alla classe politica del partito. La fine della battaglia delle elezioni di medio termine segna tradizionalmente l'...

Hillary Clinton si ricandiderà alla Casa Bianca? : Hillary Clinton, la grande sconfitta, la donna che ha fallito l’appuntamento più importante con la storia, quello delle presidenziali del 2016 che hanno eletto Donald Trump 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Eppure, la vita offre una seconda chance a tutti: e se questo fosse anche il caso di Hillary? Negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi rumor – in parte alimentati dalla stessa ex First Lady e segretario di ...

Melania e Ivanka Trump - rapporti complicati. Il Nyt Times racconta le loro tensioni alla Casa Bianca : Una relazione "complicata" che ha generato anche qualche tensione. Così il New York Times descrive i rapporti all'interno della Casa Bianca tra Melania e Ivanka Trump, la first lady che risiede nella East Wing, dove ci sono gli appartamenti del presidente, e la first daughter che lavora nella West Wing, dove si trovano gli uffici.Che i rapporti tra le due non siano mai stati tra i più calorosi è cosa nota. Ma il Times ...

Presidenziali Usa 2020 : Hillary Clinton si ricandiderà per corsa alla Casa Bianca - fonti - : Hillary Clinton, già candidata alle Presidenziali 2016 per i Democratici, poi sconfitta dall'attuale presidente Donald Trump, ci proverà ancora, correndo per la Casa Bianca nel 2020. E' quanto hanno ...