La 19enne vola giù dal balcone | giallo nella casa degli studenti

Gravissima la studentessa 19enne investita ad Halloween da un pirata : i genitori volano da lei : di Domenico Zurlo Michela Sotgia, la studentessa universitaria 19enne sarda di Dorgali, in provincia di Nuoro, ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa, è in gravissime condizioni: Michela è stata ...

Avola - donna di 47 anni uccisa davanti la porta di casa : polizia cerca un 19enne : Una donna di 47 anni, Loredana Lo Piano, è stata uccisa stamane ad Avola, nel Siracusano, davanti alla porta di casa, in via Savonarola, in pieno centro. La donna, intorno alle 7.30, avrebbe aperto la porta al suo assassinio che l’ha accoltellata più volte. Ad avvertire la polizia è stata la figlia. Il marito era già uscito di casa per andare a lavoro. Inutili i soccorsi. La vittima, originaria della provincia di Caltanissetta, lavorava ...