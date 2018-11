Kledi Kadiu | lo abbiamo amato sul palco di Amici ma oggi il ballerino ha cambiato vita

Kledi Kadiu oggi lavora in Albania : ma è pronto a tornare ad Amici : Che fine ha fatto Kledi Kadiu? È tornato in Albania Kledi Kadiu racconta la sua nuova vita tra Italia e Albania. Il ballerino albanese si svela in un’intervista al settimanale Spy. Reso celebre dai programmi di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, oggi a 44 anni il ballerino tira le somme di una vita privata e […] L'articolo Kledi Kadiu oggi lavora in Albania: ma è pronto a tornare ad Amici proviene da Gossip e Tv.

Kledi Kadiu apre al ritorno ad Amici : ‘Se ci sarà un nuovo ruolo perché no?’ : È stato una colonna di Amici di Maria De Filippi per quindici anni, tra il 2001 e il 2016, ma un paio d’anni fa Kledi Kadiu – diventato anche papà nel 2015 – ha lasciato il programma che lo ha consacrato per dedicarsi ad altro. Oggi, invece, non esclude un ritorno, in futuro: “Se ci fosse qualche nuovo ruolo a disposizione perché no?“. “Alla tv italiana devo molto” ha raccontato il ballerino albanese, ...

Kledi Kadiu : "Il matrimonio con Charlotte un giorno indimenticabile"/ "E' la donna che ho sempre desiderato" : Kledi Kadiu ospite a Storie Italiane: il ballerino albanese ha parlato del matrimonio con la compagna Charlotte e di sua figlia Lea, che compirà 3 anni(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:46:00 GMT)

Kledi Kadiu torna in tv : E' una gara in cui nomi noti del mondo dello spettacolo, attori, cantanti, si contendono ambiti premi. Ma non sono 'supportati' da professionisti del settore''.