Kim Porter | è morta la modella storica compagna di Puff Daddy | aveva 47 anni

È morta Kim Porter - la modella ex compagna di Puff Daddy : Kim Porter, ex modella, attrice ed ex compagna del rapper Puff Daddy, è stata trovata morta nella sua casa a Toluca Lake, in California. Aveva 47 anni. Secondo Tmz Kim soffriva da qualche settimana di una forte influenza e presentava i sintomi di una polmonite. Sempre il sito americano scrive che sarebbe morta per un arresto cardiaco, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Lei e il rapper erano stati insieme per 13 anni (dal 1994 al 2007), ...