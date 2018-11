Kim Porter addio | l’ex compagna di Puff Diddy trovata morta

tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 novembre 2018) Kimnella sua casa di Los Angeles. La modella e attrice statunitense di 47 anni è prematuramente scomparsa per motivi ancora tutti da appurare. Exdel rapper, secondo Tmz, notissima rivista america esperta di cronaca rosa e gossip, lapoche ore prima del decesso aveva chiamato il suo medico, sembra che soffrisse da qualche settimana di una forte influenza e presentava probabilmente i sintomi di una polmonite. Al momento però le cause della morte restano sconosciute. La relazione tra Kim eè durata tra alti e bassi dal 1994 al 2007, periodo nel quale hanno avuto tre figli. Kimaveva lavorato per film e serie tv com Law & Order, The Brothers e Mama, I Want to Sing.