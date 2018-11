Juventus | solo un affaticamento muscolare per Pjanic

Risultati Serie C - la classifica : solo un pareggio per il Monza - sconfitte a sorpresa di Juventus U23 e Catania [FOTO] : 1/16 Fanini Simone/LaPresse LaPresse/ ...

Juventus - Dybala : "Mourinho? Nessun insulto - gli ho solo detto di non esagerare" : L'ex Palermo si è mostrato emozionato ai microfoni di Sky Sport: 'Ritrovare Higuain sarà emozionante, insieme abbiamo vinto tutto. Ci sentiamo spesso, ma non gli ho chiesto dell'infortunio. Il Milan ...

Premier League - Mourinho : 'Juventus dimenticata.Ora pensiamo solo al City' : Dopo la Juventus , il Manchester City: archiviata la sceneggiata di Torino, José Mourinho è atteso dalla sfida in Premier League con Pep Guardiola. Un derby speciale, anche per i risvolti di ...

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Juventus - Allegri : “Non pensiamo alla Champions - solo a vincere contro il Cagliari” : Come da consuetudine, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa pre gara. I bianconeri si preparano alla sfida contro il Cagliari di domani sera alle 20.30. Il tecnico non sottovaluta assolutamente la gara e chiede maggiore attenzione ai suoi: “Chiedo di vincere la partita. La dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove […] L'articolo Juventus, Allegri: “Non pensiamo alla Champions, ...

Juventus - Chiellini : “Io leader. Harvard? Solo a studiare” : Juventus– Ha raccolto la pesante eredità, e fascia, di Gigi Buffon. Nello spogliatoio bianconero è lui il nuovo leader designato, il condottiero che mai si tira indietro di fronte a una battaglia. Giorgio Chiellini è attualmente il giocatore nella rosa della Juventus con più presenze, e la sua esperienza, il suo background, è un bagaglio […] L'articolo Juventus, Chiellini: “Io leader. Harvard? Solo a studiare” proviene da Serie A ...

Juventus - Allegri : “siamo solo all’inizio” : “Questi successi sono solo merito dei ragazzi che vanno in campo. Speriamo di toglierci diverse soddisfazioni. Siamo solo all’inizio della stagione, speriamo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, dal palco dell’evento organizzato all’Adidas Store in corso Vittorio Emanuele II a Milano. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE ...

Presagi di gloria per la Juventus - grazie a Cristiano Ronaldo e non solo : I primi due mesi di Serie A hanno evidenziato il perpetuarsi del predominio della Juventus, che pare proprio non volerne sapere di deporre le armi, quelle armi che da oltre sette anni le permettono di signoreggiare indisturbata nell'arena della massima categoria, senza che alcun team ne possa minimamente mettere in pericolo le insegne regali (nel campionato in corso vanta 6 lunghezze su Napoli ed Inter). Una Juve la cui egemonia “rischia” presto ...

Mourinho risponde agli insulti dei tifosi Juventus : 'Il Triplete l'abbiamo vinto solo noi' : Sul campo la Juventus ha ottenuto all'Old Trafford, contro il Manchester United, l'ennesima vittoria di questa stagione 1-0, gol di Dybala, la terza consecutiva in Champions League che permette ai bianconeri di avvicinarsi sempre di più al passaggio del turno visti i 7 punti di vantaggio sul Valencia terzo. Sugli spalti, invece, alcuni tifosi sono usciti sicuramente sconfitti visto che, nonostante la loro squadra stesse vincendo e ipotecando la ...

Juventus - è un pareggio che non sorprende : solo individualità fino al momento - confermato il ‘non gioco’ di Allegri : Si è concluso il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sorpresa clamorosa nel terzo match della giornata, la Juventus non è andata oltre il pareggio contro il Genoa, il cambio in panchina deciso da Preziosi con l’arrivo di Juric al posto di Ballardini ha subito portato uno scossone. Partita coraggiosa per i rossoblu che sono riusciti a conquistare un pareggio importantissimo in chiave salvezza, decisivo ...

Juventus - il futuro della difesa : non solo De Ligt - spunta un nome nuovo : TORINO - Da anni indicato sulla via del congedo, il 'Professor' Barzagli, per usare l'aggettivo attribuitogli recentemente da Massimiliano Allegri, continua imperterrito a impartire lezioni, seppur ...

Juventus - Luciano Moggi e la provocazione : la possono fermare solo con un'altra Calciopoli : C'era una volta Maradona: era uno solo ma in campo sembravano tanti. I media parlano sempre delle sue gesta e spesso della Mano de Dios, quel gol di mano al Mondiale dell'86. Era bravo, svelto e furbo.

Udinese-Juventus 0-2 : Bentancur e Ronaldo - la capolista sa solo vincere : UDINE - In una gara valida per l'ottava giornata di andata di Serie A, la Juventus ha espugnato la Dacia Arena battendo l'Udinese per 2-0. Reti di Bentancur, 33', e Ronaldo, 37', nel primo tempo. In ...

Juventus - Dybala nella storia bianconera. Ma dalla Romania : "E' solo un nano" : L'argentino diventa il quarto juventino della storia a realizzare una tripletta in Champions. Niente di eccezionale però per il presidente della Steaua Bucaresta, che lo definisce "un nano di 165 cm"